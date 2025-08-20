Вучич на фоне протестов анонсировал экономические меры в Сербии

https://1prime.ru/20250820/vuchich-860981184.html

БЕЛГРАД, 20 авг – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил на фоне протестов, что в воскресенье объявит, какие именно экономические меры для улучшения положения граждан будут введены с 1 сентября. В среду глава сербского государства посетил разгромленный ранее протестующими офис Сербской прогрессивной партии в районе Палилула в Белграде. Ранее он неоднократно заявлял о необходимости снижения цен на продукты в розничных сетях и о других экономических мерах поддержки населения. "В воскресенье следите - у нас будет презентация мер. Это, может быть, самые лучшие меры для обычного народа", - заявил президент Сербии журналистам. Он добавил, что привез однопартийцам, которые восстанавливают офис, ракию - крепкий алкогольный дистиллят. Председатель правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) и экс-премьер Милош Вучевич призвал граждан выйти на мирные собрания в городах Сербии на фоне массовых протестов оппонентов властей. По данным проправительственных сербских порталов, собрания сторонников властей в среду назначены в 50 городах. Соответствующий призыв размещен в соцсетях СПП. Полиция Сербии задержала пять человек на протестах в ночь на вторник в Белграде, где они разгромили два отделения правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), протестные акции прошли вечером и ночью и в других городах страны. Во вторник прошло заседание совета национальной безопасности во главе с президентом Александром Вучичем, по итогам не сделано заявлений и не выпущено официальное сообщение. Президент Сербии 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии. Он пообещал гражданам решительные действия властей по поводу протестов в Сербии через 3-4 дня для установления мира и порядка в стране. По его данным, с 12 до 17 августа 137 полицейских получили травмы при беспорядках в разных городах Сербии.

