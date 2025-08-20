https://1prime.ru/20250820/vyplaty-860975536.html

Соцфонд начнет выплачивать пособия по беременности и родам студенткам

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Выплата пособия по беременности и родам студенткам, которые обучаются по очной форме обучения, с 1 сентября будет осуществляться Социальным фондом России, сообщили в пресс-службе фонда. "С сентября выплата пособия по беременности и родам студенткам будет передана в ведение Социального фонда России. Это изменение коснется студенток, обучающихся по очной форме в профессиональных образовательных организациях, вузах, организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях, независимо от того, учатся они на бюджетной или платной основе", - говорится в сообщении. Отмечается, что подать заявление на пособие можно будет через Госуслуги, в клиентских службах фонда или в МФЦ. Для оформления выплаты очно нужно будет предоставить справку, подтверждающую период нетрудоспособности, и справку из учебного заведения об обучении на очной форме с указанием срока отпуска по беременности и родам. Решение о назначении будет принято в течение десяти рабочих дней, в отдельных случаях - в течение 20 дней, уточнили в фонде. Сами средства выплатят в течение пяти рабочих дней после принятия решения о назначении пособия. "Заявления, поданные студентками на пособие по беременности и родам до 1 сентября, рассматриваются образовательными учреждениями. Если пособие было выплачено по старым правилам, то по новым оно уже не назначается", - добавили в сообщении. Президент РФ Владимир Путин 23 июля подписал закон, согласно которому пособие для беременных для российских студенток с 1 сентября вырастет до 100% регионального прожиточного минимума независимо от факта получения стипендии. Устанавливается, что средний размер пособия составит 90 202 рубля.

