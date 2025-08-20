https://1prime.ru/20250820/vyplaty-860975536.html
Соцфонд начнет выплачивать пособия по беременности и родам студенткам
Соцфонд начнет выплачивать пособия по беременности и родам студенткам - 20.08.2025, ПРАЙМ
Соцфонд начнет выплачивать пособия по беременности и родам студенткам
Выплата пособия по беременности и родам студенткам, которые обучаются по очной форме обучения, с 1 сентября будет осуществляться Социальным фондом России,... | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T12:45+0300
2025-08-20T12:45+0300
2025-08-20T12:45+0300
экономика
общество
россия
владимир путин
социальный фонд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860973831_0:315:3081:2048_1920x0_80_0_0_9794d56bc764ad5684d76184973c0931.jpg
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Выплата пособия по беременности и родам студенткам, которые обучаются по очной форме обучения, с 1 сентября будет осуществляться Социальным фондом России, сообщили в пресс-службе фонда. "С сентября выплата пособия по беременности и родам студенткам будет передана в ведение Социального фонда России. Это изменение коснется студенток, обучающихся по очной форме в профессиональных образовательных организациях, вузах, организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях, независимо от того, учатся они на бюджетной или платной основе", - говорится в сообщении. Отмечается, что подать заявление на пособие можно будет через Госуслуги, в клиентских службах фонда или в МФЦ. Для оформления выплаты очно нужно будет предоставить справку, подтверждающую период нетрудоспособности, и справку из учебного заведения об обучении на очной форме с указанием срока отпуска по беременности и родам. Решение о назначении будет принято в течение десяти рабочих дней, в отдельных случаях - в течение 20 дней, уточнили в фонде. Сами средства выплатят в течение пяти рабочих дней после принятия решения о назначении пособия. "Заявления, поданные студентками на пособие по беременности и родам до 1 сентября, рассматриваются образовательными учреждениями. Если пособие было выплачено по старым правилам, то по новым оно уже не назначается", - добавили в сообщении. Президент РФ Владимир Путин 23 июля подписал закон, согласно которому пособие для беременных для российских студенток с 1 сентября вырастет до 100% регионального прожиточного минимума независимо от факта получения стипендии. Устанавливается, что средний размер пособия составит 90 202 рубля.
https://1prime.ru/20250716/sovfed-859560703.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860973831_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_f0aff034efc012e4749bfb3753bc4253.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, владимир путин, социальный фонд
Экономика, Общество , РОССИЯ, Владимир Путин, Социальный фонд
Соцфонд начнет выплачивать пособия по беременности и родам студенткам
СФР будет выплачивать пособия по беременности и родам студенткам с 1 сентября
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Выплата пособия по беременности и родам студенткам, которые обучаются по очной форме обучения, с 1 сентября будет осуществляться Социальным фондом России, сообщили в пресс-службе фонда.
"С сентября выплата пособия по беременности и родам студенткам будет передана в ведение Социального фонда России. Это изменение коснется студенток, обучающихся по очной форме в профессиональных образовательных организациях, вузах, организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях, независимо от того, учатся они на бюджетной или платной основе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подать заявление на пособие можно будет через Госуслуги, в клиентских службах фонда или в МФЦ. Для оформления выплаты очно нужно будет предоставить справку, подтверждающую период нетрудоспособности, и справку из учебного заведения об обучении на очной форме с указанием срока отпуска по беременности и родам.
Решение о назначении будет принято в течение десяти рабочих дней, в отдельных случаях - в течение 20 дней, уточнили в фонде. Сами средства выплатят в течение пяти рабочих дней после принятия решения о назначении пособия.
"Заявления, поданные студентками на пособие по беременности и родам до 1 сентября, рассматриваются образовательными учреждениями. Если пособие было выплачено по старым правилам, то по новым оно уже не назначается", - добавили в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин 23 июля подписал закон, согласно которому пособие для беременных для российских студенток с 1 сентября вырастет до 100% регионального прожиточного минимума независимо от факта получения стипендии. Устанавливается, что средний размер пособия составит 90 202 рубля.
Совфед одобрил увеличение пособия по беременности и родам студенткам