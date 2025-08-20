https://1prime.ru/20250820/yuan-860964932.html

Юань открыл торги в среду ростом

Курс рубля в начале торгов среды снижается к юаню: курс китайской валюты повышается до 11,17 рубля, следует из данных Московской биржи. | 20.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов среды снижается к юаню: курс китайской валюты повышается до 11,17 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск растет на 2 копейки по отношению к предыдущему закрытию, до 11,17 рубля.

