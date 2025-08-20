https://1prime.ru/20250820/yuan-860964932.html
Юань открыл торги в среду ростом
Юань открыл торги в среду ростом - 20.08.2025, ПРАЙМ
Юань открыл торги в среду ростом
Курс рубля в начале торгов среды снижается к юаню: курс китайской валюты повышается до 11,17 рубля, следует из данных Московской биржи. | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T10:04+0300
2025-08-20T10:04+0300
2025-08-20T10:04+0300
экономика
юань
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624720_0:206:2910:1843_1920x0_80_0_0_fcea3bdf5c6b792db3efe04f6c2465ce.jpg
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов среды снижается к юаню: курс китайской валюты повышается до 11,17 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск растет на 2 копейки по отношению к предыдущему закрытию, до 11,17 рубля.
https://1prime.ru/20250820/rynok-860956300.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624720_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_469d67eb9f02315d148b0ee62d656474.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юань
Юань открыл торги в среду ростом
Курс юаня в начале торгов на Московской бирже растет до 11,17 рубля
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов среды снижается к юаню: курс китайской валюты повышается до 11,17 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск растет на 2 копейки по отношению к предыдущему закрытию, до 11,17 рубля.
Российский рынок акций умеренно растет в начале утренних торгов