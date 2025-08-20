https://1prime.ru/20250820/yuan-860970765.html

Рубль в первые часы торгов среды вышел в плюс к юаню на Московской бирже

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Курс рубля переходит к росту в первые часы торговой сессии среды, китайская валюта дешевеет до 11,14 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.22 мск снижался на 1 копейку - до 11,14 рубля. На старте торгов китайская валюта росла на 2 копейки. Октябрьский фьючерс марки Brent в то же время дорожал на 0,87% - до 66,36 доллара за баррель. "Сегодня, на наш взгляд, пара юань/рубль продолжит движение в нижней половине нашего целевого диапазона 11-11,5 рубля, который оправдан с точки зрения фундаментальных факторов. При этом в ближайшие сессии рубль получит дополнительную поддержку со стороны экспортеров, которые могут увеличить предложение иностранной валюты в преддверии пика налоговых выплат, который приходится на 28 августа", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ. В среду, по его словам, это может способствовать дальнейшему восстановлению рубля и возвращению юаня к уровням закрытия предыдущей недели.

