Захарова назвала карту Украины в Белом доме мощной оплеухой для Зеленского
Захарова назвала карту Украины в Белом доме мощной оплеухой для Зеленского
2025-08-20T08:50+0300
политика
общество
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
мария захарова
ес
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Карта Украины, выставленная в Белом доме на переговорах президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, служила мощной оплеухой для киевского режима и его сторонников, чтобы привести их в чувство, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Он был, вот этот вот рисунок, такой мощной оплеухой, которая должна была привести их в чувство. Всех тех, кто несколько лет в отрыве от истории, в отрыве от географии, в отрыве от реальности талдычил по поводу поля боя, где все должно решиться, не понимая, о чем они говорят. Эта оплеуха должна была, наверное, каким-то образом магическим взбодрить Зеленского. Я думаю, что привести его в чувство окончательно будет очень сложно кому бы то ни было", - сказала она в эфире радио Sputnik. По словам Захаровой, представленная карта наглядно демонстрировала Зеленскому, тем, кого он прикрывает и кто прикрывается им, "сколько они потеряли во всех смыслах".
украина
сша
