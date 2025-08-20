Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова назвала карту Украины в Белом доме мощной оплеухой для Зеленского - 20.08.2025, ПРАЙМ
Политика
Захарова назвала карту Украины в Белом доме мощной оплеухой для Зеленского
Захарова назвала карту Украины в Белом доме мощной оплеухой для Зеленского - 20.08.2025, ПРАЙМ
Захарова назвала карту Украины в Белом доме мощной оплеухой для Зеленского
Карта Украины, выставленная в Белом доме на переговорах президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, служила мощной оплеухой для киевского режима и... | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T08:50+0300
2025-08-20T08:50+0300
политика
общество
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
мария захарова
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854864221_0:156:3089:1893_1920x0_80_0_0_314651af7b0b57c0db388db8c198a78a.jpg
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Карта Украины, выставленная в Белом доме на переговорах президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, служила мощной оплеухой для киевского режима и его сторонников, чтобы привести их в чувство, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Он был, вот этот вот рисунок, такой мощной оплеухой, которая должна была привести их в чувство. Всех тех, кто несколько лет в отрыве от истории, в отрыве от географии, в отрыве от реальности талдычил по поводу поля боя, где все должно решиться, не понимая, о чем они говорят. Эта оплеуха должна была, наверное, каким-то образом магическим взбодрить Зеленского. Я думаю, что привести его в чувство окончательно будет очень сложно кому бы то ни было", - сказала она в эфире радио Sputnik. По словам Захаровой, представленная карта наглядно демонстрировала Зеленскому, тем, кого он прикрывает и кто прикрывается им, "сколько они потеряли во всех смыслах".
украина
сша
общество , украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, мария захарова, ес
Политика, Общество , УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Мария Захарова, ЕС
08:50 20.08.2025
 
Захарова назвала карту Украины в Белом доме мощной оплеухой для Зеленского

Захарова: карта Украины в Белом доме стала мощной оплеухой для Зеленского

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкИнтервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости
Интервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Карта Украины, выставленная в Белом доме на переговорах президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, служила мощной оплеухой для киевского режима и его сторонников, чтобы привести их в чувство, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Он был, вот этот вот рисунок, такой мощной оплеухой, которая должна была привести их в чувство. Всех тех, кто несколько лет в отрыве от истории, в отрыве от географии, в отрыве от реальности талдычил по поводу поля боя, где все должно решиться, не понимая, о чем они говорят. Эта оплеуха должна была, наверное, каким-то образом магическим взбодрить Зеленского. Я думаю, что привести его в чувство окончательно будет очень сложно кому бы то ни было", - сказала она в эфире радио Sputnik.
По словам Захаровой, представленная карта наглядно демонстрировала Зеленскому, тем, кого он прикрывает и кто прикрывается им, "сколько они потеряли во всех смыслах".
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
В Белом доме выставили карту Украины с утраченными территориями
Вчера, 09:13
 
ПолитикаОбществоУКРАИНАСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампМария ЗахароваЕС
 
 
