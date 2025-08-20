https://1prime.ru/20250820/zakharova-860959754.html

Захарова назвала карту Украины в Белом доме мощной оплеухой для Зеленского

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Карта Украины, выставленная в Белом доме на переговорах президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, служила мощной оплеухой для киевского режима и его сторонников, чтобы привести их в чувство, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Он был, вот этот вот рисунок, такой мощной оплеухой, которая должна была привести их в чувство. Всех тех, кто несколько лет в отрыве от истории, в отрыве от географии, в отрыве от реальности талдычил по поводу поля боя, где все должно решиться, не понимая, о чем они говорят. Эта оплеуха должна была, наверное, каким-то образом магическим взбодрить Зеленского. Я думаю, что привести его в чувство окончательно будет очень сложно кому бы то ни было", - сказала она в эфире радио Sputnik. По словам Захаровой, представленная карта наглядно демонстрировала Зеленскому, тем, кого он прикрывает и кто прикрывается им, "сколько они потеряли во всех смыслах".

