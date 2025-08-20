https://1prime.ru/20250820/zakharova-860976491.html
Киев не смеет прикрываться украинским народом, заявила Захарова
Киев не смеет прикрываться украинским народом, заявила Захарова - 20.08.2025, ПРАЙМ
Киев не смеет прикрываться украинским народом, заявила Захарова
Киевский режим не смеет прикрываться украинским народом, который он обманул и предал, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T12:52+0300
2025-08-20T12:52+0300
2025-08-20T12:52+0300
политика
общество
россия
украина
сша
мария захарова
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0d/849141443_0:0:3161:1779_1920x0_80_0_0_90ea309341f9562ab894a6649ba4fdf0.jpg
МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Киевский режим не смеет прикрываться украинским народом, который он обманул и предал, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По данным, на которые ссылается Захарова, ранее советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что "РФ и США не навяжут Украине условий, которых не примет украинский народ". "Банковая не смеет прикрываться именем тех, кого предала. Вот, 1000 украинских пленных - это тоже украинский народ, который не нужен киевскому режиму. Так что хватит прятаться за спины тех, от кого отреклись", - написала она в своем Telegram-канале. Как отметила Захарова, украинский народ хотел жить в мире, за что и голосовал, выбирая Зеленского. В свою очередь, Зеленский и его команда обманули и расчленили народ Украины, учинив настоящий геноцид, добавила она.
https://1prime.ru/20250820/sammit-860976023.html
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0d/849141443_151:0:2880:2047_1920x0_80_0_0_cc51b5cbb96dd925dc8d7a21320c3136.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, украина, сша, мария захарова, владимир зеленский
Политика, Общество , РОССИЯ, УКРАИНА, США, Мария Захарова, Владимир Зеленский
Киев не смеет прикрываться украинским народом, заявила Захарова
Захарова: Киев не смеет прикрываться народом, который он обманул и предал
МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Киевский режим не смеет прикрываться украинским народом, который он обманул и предал, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По данным, на которые ссылается Захарова, ранее советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что "РФ и США не навяжут Украине условий, которых не примет украинский народ".
"Банковая не смеет прикрываться именем тех, кого предала. Вот, 1000 украинских пленных - это тоже украинский народ, который не нужен киевскому режиму. Так что хватит прятаться за спины тех, от кого отреклись", - написала она в своем Telegram-канале.
Как отметила Захарова, украинский народ хотел жить в мире, за что и голосовал, выбирая Зеленского. В свою очередь, Зеленский и его команда обманули и расчленили народ Украины, учинив настоящий геноцид, добавила она.
Германия "проиграла" саммит по Украине в Белом доме, пишут СМИ