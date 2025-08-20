https://1prime.ru/20250820/zarplata-860936520.html

Финансист рассказала, кому повысят зарплату с 1 октября

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Отдельным категориям бюджетников с 1 октября повысят оклады, рассказала агентству “Прайм” доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы, заместитель руководителя Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко.С 1 октября 2025 года ожидается повышение заработных плат сотрудников бюджетной отрасли на 7,6%. Повышения стоит ожидать сотрудникам федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждений. Также оклады увеличат сотрудникам федеральных государственных органов, включая министерства и ведомства.“Кроме этого, рост зарплат будет у военнослужащих, представителей ФСИН, ФСПП, Росгвардии, МВД и службы безопасности, а также тех сотрудников, чья служба приравнена к военной. Повышение коснется медицинских, образовательных и других организаций, которые имеют федеральное подчинение”, - рассказала финансист.Региональные бюджетные организации увеличение должностных окладов не затронет. Для них повышение возможно по решению конкретного субъекта Российской Федерации. То же касается сотрудников частных компаний - повышение зарплат там возможно лишь по решению владельцев в соответствии с внутренними нормативами.“В бюджете на индексацию заработных плат заложено 30,8 миллиардов рублей. Это даст возможность компенсировать потери от инфляции текущего года и сохранить уровень оплаты труда в федеральных организациях”, - заключила Коваленко.

