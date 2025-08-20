Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Финансист рассказала, кому повысят зарплату с 1 октября - 20.08.2025
Финансист рассказала, кому повысят зарплату с 1 октября
Финансист рассказала, кому повысят зарплату с 1 октября - 20.08.2025, ПРАЙМ
Финансист рассказала, кому повысят зарплату с 1 октября
Отдельным категориям бюджетников с 1 октября повысят оклады, рассказала агентству “Прайм” доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного | 20.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Отдельным категориям бюджетников с 1 октября повысят оклады, рассказала агентству “Прайм” доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы, заместитель руководителя Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко.С 1 октября 2025 года ожидается повышение заработных плат сотрудников бюджетной отрасли на 7,6%. Повышения стоит ожидать сотрудникам федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждений. Также оклады увеличат сотрудникам федеральных государственных органов, включая министерства и ведомства.“Кроме этого, рост зарплат будет у военнослужащих, представителей ФСИН, ФСПП, Росгвардии, МВД и службы безопасности, а также тех сотрудников, чья служба приравнена к военной. Повышение коснется медицинских, образовательных и других организаций, которые имеют федеральное подчинение”, - рассказала финансист.Региональные бюджетные организации увеличение должностных окладов не затронет. Для них повышение возможно по решению конкретного субъекта Российской Федерации. То же касается сотрудников частных компаний - повышение зарплат там возможно лишь по решению владельцев в соответствии с внутренними нормативами.“В бюджете на индексацию заработных плат заложено 30,8 миллиардов рублей. Это даст возможность компенсировать потери от инфляции текущего года и сохранить уровень оплаты труда в федеральных организациях”, - заключила Коваленко.
02:02 20.08.2025
 
Финансист рассказала, кому повысят зарплату с 1 октября

Финансист Коваленко объяснила, которым повысят зарплату с 1 октября

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Отдельным категориям бюджетников с 1 октября повысят оклады, рассказала агентству “Прайм” доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы, заместитель руководителя Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко.
С 1 октября 2025 года ожидается повышение заработных плат сотрудников бюджетной отрасли на 7,6%. Повышения стоит ожидать сотрудникам федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждений. Также оклады увеличат сотрудникам федеральных государственных органов, включая министерства и ведомства.
“Кроме этого, рост зарплат будет у военнослужащих, представителей ФСИН, ФСПП, Росгвардии, МВД и службы безопасности, а также тех сотрудников, чья служба приравнена к военной. Повышение коснется медицинских, образовательных и других организаций, которые имеют федеральное подчинение”, - рассказала финансист.
Региональные бюджетные организации увеличение должностных окладов не затронет. Для них повышение возможно по решению конкретного субъекта Российской Федерации. То же касается сотрудников частных компаний - повышение зарплат там возможно лишь по решению владельцев в соответствии с внутренними нормативами.
“В бюджете на индексацию заработных плат заложено 30,8 миллиардов рублей. Это даст возможность компенсировать потери от инфляции текущего года и сохранить уровень оплаты труда в федеральных организациях”, - заключила Коваленко.
 
