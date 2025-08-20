https://1prime.ru/20250820/zelenskij-860955314.html
Зеленский "уедет на пенсию" в Майами, заявил журналист
Зеленский "уедет на пенсию" в Майами, заявил журналист - 20.08.2025, ПРАЙМ
Зеленский "уедет на пенсию" в Майами, заявил журналист
Американский журналист, основатель независимого издания Grayzone Макс Блюменталь в беседе с РИА Новости высказал мнение, что с завершением конфликта на Украине... | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T06:15+0300
2025-08-20T06:15+0300
2025-08-20T06:15+0300
экономика
мировая экономика
общество
украина
сша
рф
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
grayzone
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860955314.jpg?1755659756
ВАШИНГТОН, 20 авг - ПРАЙМ. Американский журналист, основатель независимого издания Grayzone Макс Блюменталь в беседе с РИА Новости высказал мнение, что с завершением конфликта на Украине Владимир Зеленский "уедет на пенсию" во Флориду в США.
"Нет Зеленского без конфликта. Он уедет на пенсию в Майами", - сказал он.
В то же время журналист считает, что с уступками по территориальным вопросам ультранационалистические силы на Украине могут представлять для Зеленского смертельную угрозу.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
украина
сша
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , украина, сша, рф, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, grayzone, ес
Экономика, Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, США, РФ, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Grayzone, ЕС
Зеленский "уедет на пенсию" в Майами, заявил журналист
Журналист Блюменталь: Зеленский "уедет на пенсию" в Майами
ВАШИНГТОН, 20 авг - ПРАЙМ. Американский журналист, основатель независимого издания Grayzone Макс Блюменталь в беседе с РИА Новости высказал мнение, что с завершением конфликта на Украине Владимир Зеленский "уедет на пенсию" во Флориду в США.
"Нет Зеленского без конфликта. Он уедет на пенсию в Майами", - сказал он.
В то же время журналист считает, что с уступками по территориальным вопросам ультранационалистические силы на Украине могут представлять для Зеленского смертельную угрозу.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.