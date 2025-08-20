https://1prime.ru/20250820/zelenskij-860955314.html

Зеленский "уедет на пенсию" в Майами, заявил журналист

ВАШИНГТОН, 20 авг - ПРАЙМ. Американский журналист, основатель независимого издания Grayzone Макс Блюменталь в беседе с РИА Новости высказал мнение, что с завершением конфликта на Украине Владимир Зеленский "уедет на пенсию" во Флориду в США. "Нет Зеленского без конфликта. Он уедет на пенсию в Майами", - сказал он. В то же время журналист считает, что с уступками по территориальным вопросам ультранационалистические силы на Украине могут представлять для Зеленского смертельную угрозу. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.

