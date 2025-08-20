Во Франции раскрыли указания для Зеленского перед встречей с Трампом
Филиппо: Зеленский получил указания перед встречей с Трампом
МОСКВА, 20 августа — РИА Новости. Перед встречей с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме Владимир Зеленский получил инструкции по поведению от западных союзников. Об этом на своем YouTube-канале заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Сначала его (Зеленского. — Прим. Ред.) вынудили облачиться в черную куртку, а затем строго-настрого предупредили воздержаться от привычной буффонады в Белом доме. Но, к сожалению, это не помогло", — отметил Филиппо.
Политик пояснил, что такие наставления предназначались для того, чтобы Зеленский избежал провала, как это случилось в ходе предыдущего визита в Белый дом.
"Никаких односложных фраз, много "сладких" предложений, успокаивающих и льющихся, словно река, одно за другим. Чистая лесть", — добавил он.
Филиппо считает, что из-за этого Зеленский постоянно выражал благодарность Трампу, что в конечном итоге вызвало неловкость среди присутствующих.
Вчера британский таблоид Daily Mail сообщил, что Владимир Зеленский выглядел крайне нервным во время встречи с Трампом, его странные шутки и несвязные ответы зачастую вызывали недоумение у журналистов.
В понедельник Дональд Трамп встретился в Белом доме с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами: генсеком НАТО Марком Рютте, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, премьером Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Финляндии Александром Стуббом, премьером Италии Джорджей Мелони и Владимиром Зеленским. Дональд Трамп назвал встречу "очень успешной". Он заявил, что стороны обсудили планы относительно предоставления Украине гарантий безопасности со стороны европейских стран при координации с Соединенными Штатами.