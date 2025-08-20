Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Во Франции раскрыли указания для Зеленского перед встречей с Трампом - 20.08.2025
Во Франции раскрыли указания для Зеленского перед встречей с Трампом
Во Франции раскрыли указания для Зеленского перед встречей с Трампом - 20.08.2025, ПРАЙМ
Во Франции раскрыли указания для Зеленского перед встречей с Трампом
Перед встречей с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме Владимир Зеленский получил инструкции по поведению от западных союзников. Об этом на своем... | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T07:23+0300
2025-08-20T07:34+0300
франция
сша
великобритания
владимир зеленский
дональд трамп
марк рютте
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860878826_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_1717202b1a049f7281550f8d86890cae.jpg
МОСКВА, 20 августа — РИА Новости. Перед встречей с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме Владимир Зеленский получил инструкции по поведению от западных союзников. Об этом на своем YouTube-канале заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Сначала его (Зеленского. — Прим. Ред.) вынудили облачиться в черную куртку, а затем строго-настрого предупредили воздержаться от привычной буффонады в Белом доме. Но, к сожалению, это не помогло", — отметил Филиппо. Политик пояснил, что такие наставления предназначались для того, чтобы Зеленский избежал провала, как это случилось в ходе предыдущего визита в Белый дом. "Никаких односложных фраз, много "сладких" предложений, успокаивающих и льющихся, словно река, одно за другим. Чистая лесть", — добавил он. Филиппо считает, что из-за этого Зеленский постоянно выражал благодарность Трампу, что в конечном итоге вызвало неловкость среди присутствующих. Вчера британский таблоид Daily Mail сообщил, что Владимир Зеленский выглядел крайне нервным во время встречи с Трампом, его странные шутки и несвязные ответы зачастую вызывали недоумение у журналистов. В понедельник Дональд Трамп встретился в Белом доме с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами: генсеком НАТО Марком Рютте, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, премьером Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Финляндии Александром Стуббом, премьером Италии Джорджей Мелони и Владимиром Зеленским. Дональд Трамп назвал встречу "очень успешной". Он заявил, что стороны обсудили планы относительно предоставления Украине гарантий безопасности со стороны европейских стран при координации с Соединенными Штатами.
франция
сша
великобритания
франция, сша, великобритания, владимир зеленский, дональд трамп, марк рютте, нато
ФРАНЦИЯ, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Марк Рютте, НАТО
07:23 20.08.2025 (обновлено: 07:34 20.08.2025)
 
Во Франции раскрыли указания для Зеленского перед встречей с Трампом

Филиппо: Зеленский получил указания перед встречей с Трампом

© РИА Новости . Стрингер
Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Трампом
Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Трампом - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 августа — РИА Новости. Перед встречей с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме Владимир Зеленский получил инструкции по поведению от западных союзников. Об этом на своем YouTube-канале заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Сначала его (Зеленского. — Прим. Ред.) вынудили облачиться в черную куртку, а затем строго-настрого предупредили воздержаться от привычной буффонады в Белом доме. Но, к сожалению, это не помогло", — отметил Филиппо.
Политик пояснил, что такие наставления предназначались для того, чтобы Зеленский избежал провала, как это случилось в ходе предыдущего визита в Белый дом.
"Никаких односложных фраз, много "сладких" предложений, успокаивающих и льющихся, словно река, одно за другим. Чистая лесть", — добавил он.
Филиппо считает, что из-за этого Зеленский постоянно выражал благодарность Трампу, что в конечном итоге вызвало неловкость среди присутствующих.
Вчера британский таблоид Daily Mail сообщил, что Владимир Зеленский выглядел крайне нервным во время встречи с Трампом, его странные шутки и несвязные ответы зачастую вызывали недоумение у журналистов.
В понедельник Дональд Трамп встретился в Белом доме с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами: генсеком НАТО Марком Рютте, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, премьером Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Финляндии Александром Стуббом, премьером Италии Джорджей Мелони и Владимиром Зеленским. Дональд Трамп назвал встречу "очень успешной". Он заявил, что стороны обсудили планы относительно предоставления Украине гарантий безопасности со стороны европейских стран при координации с Соединенными Штатами.
ФРАНЦИЯСШАВЕЛИКОБРИТАНИЯВладимир ЗеленскийДональд ТрампМарк РюттеНАТО
 
 
