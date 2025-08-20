https://1prime.ru/20250820/zelenskiy-860996665.html
На Украине рассказали об операции Британии по отстранению Зеленского
На Украине рассказали об операции Британии по отстранению Зеленского - 20.08.2025, ПРАЙМ
На Украине рассказали об операции Британии по отстранению Зеленского
Подписание меморандума между Великобританией и Центральной избирательной комиссией Украины может сигнализировать о начале процесса отстранения Владимира... | 20.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Подписание меморандума между Великобританией и Центральной избирательной комиссией Украины может сигнализировать о начале процесса отстранения Владимира Зеленского от власти, сообщает "Страна.ua". "Меморандум с Британией свидетельствует, что, с большой долей вероятности, теперь вся околовыборная инфраструктура перейдет под патронат Лондона. <...> Если будут выборы, то он (Глава ЦИК Украины Олег Диденко. — Прим. ред.) <...> может помочь организовать "трансфер власти" (от Владимира Зеленского. — Прим. ред.) к какому-нибудь "условному Залужному" (Послу Украины в Лондоне. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении.По утверждению источника, Евросоюз и Лондон на самом деле не воспринимают Зеленского как самостоятельного суверенного лидера, несмотря на "их заявления о поддержке в его адрес", поэтому такая зависимость ЦИК от Британии станет тревожным сигналом для Зеленского. Во вторник журналистка-фрилансер из США Кэти Ливингстон, ссылаясь на источники, близкие к предвыборному штабу Валерия Залужного, сообщила, что он тайно планирует баллотироваться на пост президента Украины, и что его избирательной командой уже организована штаб-квартира в Лондоне. В среду представитель Залужного Оксана Торопо опровергла информацию о его тайной подготовке к выборной кампании.
На Украине рассказали об операции Британии по отстранению Зеленского
