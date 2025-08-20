https://1prime.ru/20250820/zelenskiy-860996665.html

На Украине рассказали об операции Британии по отстранению Зеленского

На Украине рассказали об операции Британии по отстранению Зеленского - 20.08.2025, ПРАЙМ

На Украине рассказали об операции Британии по отстранению Зеленского

Подписание меморандума между Великобританией и Центральной избирательной комиссией Украины может сигнализировать о начале процесса отстранения Владимира... | 20.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-20T18:11+0300

2025-08-20T18:11+0300

2025-08-20T18:30+0300

цик

ес

владимир зеленский

украина

лондон

запад

валерий залужный

https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg

МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Подписание меморандума между Великобританией и Центральной избирательной комиссией Украины может сигнализировать о начале процесса отстранения Владимира Зеленского от власти, сообщает "Страна.ua". "Меморандум с Британией свидетельствует, что, с большой долей вероятности, теперь вся околовыборная инфраструктура перейдет под патронат Лондона. <...> Если будут выборы, то он (Глава ЦИК Украины Олег Диденко. — Прим. ред.) <...> может помочь организовать "трансфер власти" (от Владимира Зеленского. — Прим. ред.) к какому-нибудь "условному Залужному" (Послу Украины в Лондоне. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении.По утверждению источника, Евросоюз и Лондон на самом деле не воспринимают Зеленского как самостоятельного суверенного лидера, несмотря на "их заявления о поддержке в его адрес", поэтому такая зависимость ЦИК от Британии станет тревожным сигналом для Зеленского. Во вторник журналистка-фрилансер из США Кэти Ливингстон, ссылаясь на источники, близкие к предвыборному штабу Валерия Залужного, сообщила, что он тайно планирует баллотироваться на пост президента Украины, и что его избирательной командой уже организована штаб-квартира в Лондоне. В среду представитель Залужного Оксана Торопо опровергла информацию о его тайной подготовке к выборной кампании.

https://1prime.ru/20250820/merts-860984694.html

https://1prime.ru/20250820/tramp-860988598.html

украина

лондон

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

цик, ес, владимир зеленский, украина, лондон, запад, валерий залужный