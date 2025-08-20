https://1prime.ru/20250820/zoloto-860960674.html
Цена на золото слабо растет на фоне укрепления доллара
2025-08-20T08:55+0300
экономика
рынок
торги
сша
джером пауэлл
comex
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота слабо растет в среду утром, понижающее давление на цены драгоценного металла оказывает совокупность факторов, в числе которых рисковые настроения рынка, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.51 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 4,4 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,13%, до 3 363,1 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро при этом дешевел на 0,57% - до 37,115 доллара за унцию. Укрепление доллара и усиление склонности инвесторов к риску оказывают понижающее давление на стоимость золота, при этом рынки ожидают выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле, приводит мнение агентство Рейтер старшего рыночного аналитика OANDA Кельвина Вона (Kelvin Wong). Кроме того, дополнительные сведения о направлении курса денежно-кредитной политики ФРС США можно получить из протокола регулятора июльского заседания, который будет обнародован позднее в среду.
