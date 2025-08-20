Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена на золото слабо растет на фоне укрепления доллара - 20.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250820/zoloto-860960674.html
Цена на золото слабо растет на фоне укрепления доллара
Цена на золото слабо растет на фоне укрепления доллара - 20.08.2025, ПРАЙМ
Цена на золото слабо растет на фоне укрепления доллара
Стоимость золота слабо растет в среду утром, понижающее давление на цены драгоценного металла оказывает совокупность факторов, в числе которых рисковые... | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T08:55+0300
2025-08-20T08:55+0300
экономика
рынок
торги
сша
джером пауэлл
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860960522_0:148:2851:1752_1920x0_80_0_0_65f9ce19ed2346be4c2632f598a5fb62.jpg
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота слабо растет в среду утром, понижающее давление на цены драгоценного металла оказывает совокупность факторов, в числе которых рисковые настроения рынка, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.51 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 4,4 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,13%, до 3 363,1 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро при этом дешевел на 0,57% - до 37,115 доллара за унцию. Укрепление доллара и усиление склонности инвесторов к риску оказывают понижающее давление на стоимость золота, при этом рынки ожидают выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле, приводит мнение агентство Рейтер старшего рыночного аналитика OANDA Кельвина Вона (Kelvin Wong). Кроме того, дополнительные сведения о направлении курса денежно-кредитной политики ФРС США можно получить из протокола регулятора июльского заседания, который будет обнародован позднее в среду.
https://1prime.ru/20250819/zoloto-860935814.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860960522_159:0:2692:1900_1920x0_80_0_0_b21ce5b4e958bcdfd9d6a6f661da5894.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, сша, джером пауэлл, comex
Экономика, Рынок, Торги, США, Джером Пауэлл, Comex
08:55 20.08.2025
 
Цена на золото слабо растет на фоне укрепления доллара

Цена на золото слабо растет, находясь под давлением понижающих факторовAI

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСвежеотлитые слитки золота высшей пробы 99,99 процента чистоты
Свежеотлитые слитки золота высшей пробы 99,99 процента чистоты - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота слабо растет в среду утром, понижающее давление на цены драгоценного металла оказывает совокупность факторов, в числе которых рисковые настроения рынка, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 8.51 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 4,4 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,13%, до 3 363,1 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро при этом дешевел на 0,57% - до 37,115 доллара за унцию.
Укрепление доллара и усиление склонности инвесторов к риску оказывают понижающее давление на стоимость золота, при этом рынки ожидают выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле, приводит мнение агентство Рейтер старшего рыночного аналитика OANDA Кельвина Вона (Kelvin Wong).
Кроме того, дополнительные сведения о направлении курса денежно-кредитной политики ФРС США можно получить из протокола регулятора июльского заседания, который будет обнародован позднее в среду.
Золотые слитки и самородки - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
Золото дешевеет в ожидании выступления главы ФРС США
Вчера, 18:09
 
ЭкономикаРынокТоргиСШАДжером ПауэллComex
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала