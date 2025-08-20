Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банк России подсчитал запасы золота в резервах
Банк России подсчитал запасы золота в резервах
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Запасы монетарного золота в международных резервах РФ за июль 2025 года не изменились шестой месяц подряд и на 1 августа составляли прежние 74,9 миллиона унций (2329,65 тонны), свидетельствуют материалы Банка России. При этом, стоимость золота в резервах за июль 2025 года снизилась на 0,08% - до 248,519 миллиарда долларов на 1 августа с 248,719 миллиарда долларов на 1 июля, а доля золота в международных резервах увеличилась до 36,47% с 36,11%. Банк России в марте 2023 года возобновил публикацию данных об объемах золота в международных резервах РФ после годового перерыва. За 2024 год запасы монетарного золота в международных резервах РФ не изменились и на 1 января 2025 года составляли 75,0 миллионов унций (2332,76 тонны) как и на 1 января годом ранее. За 2023 год объемы золота в резервах российского ЦБ также не изменились и на 1 января 2024 года они составляли 75 миллионов унций (2332,76 тонны), как и на 1 января 2023 года. По итогам 2022 года запасы монетарного золота в международных резервах РФ снизились на 0,14% (-3,11 тонны) - до 2298,547 тонны. За 2021 год запасы выросли до 2301,657 тонны. За 2020 год - также выросли, до 2298,547 тонны.
16:12 20.08.2025
 
Банк России подсчитал запасы золота в резервах

Запасы золота в резервах ЦБ за июль составили 2329,65 тонны

Заголовок открываемого материала