https://1prime.ru/20250821/aktsii-861021662.html
Российский рынок акций незначительно снижается в четверг утром
Российский рынок акций незначительно снижается в четверг утром - 21.08.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций незначительно снижается в четверг утром
Российский рынок акций незначительно снижается в начале утренней сессии четверга – на 0,1%, следует из данных Московской биржи. | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T07:56+0300
2025-08-21T07:56+0300
2025-08-21T07:56+0300
экономика
российский рынок акций
торги
акции
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/69/841356947_0:124:2400:1474_1920x0_80_0_0_606d2e9b99526466cfbaf7c618834dc6.jpg
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций незначительно снижается в начале утренней сессии четверга – на 0,1%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.02 мск понижался на 0,11%, до 2 937,62 пункта. Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/69/841356947_136:0:2265:1597_1920x0_80_0_0_7d0a5aef65f49eb1dbab242c3e1c0be6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский рынок акций, торги, акции, мосбиржа
Экономика, российский рынок акций, Торги, Акции, Мосбиржа
Российский рынок акций незначительно снижается в четверг утром
Российский рынок акций снижается на 0,1% в начале утренней сессии четверга
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций незначительно снижается в начале утренней сессии четверга – на 0,1%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.02 мск понижался на 0,11%, до 2 937,62 пункта.
Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX).
В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.