Российский рынок акций незначительно снижается в четверг утром

Российский рынок акций незначительно снижается в начале утренней сессии четверга – на 0,1%, следует из данных Московской биржи. | 21.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций незначительно снижается в начале утренней сессии четверга – на 0,1%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.02 мск понижался на 0,11%, до 2 937,62 пункта. Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.

