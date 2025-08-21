https://1prime.ru/20250821/alyuminiy-861031642.html

Импорт алюминия в США рухнул до минимума с февраля 2023 года

Импорт алюминия в США рухнул до минимума с февраля 2023 года

2025-08-21T10:31+0300

МОСКВА, 21 авг – ПРАЙМ. США в мае текущего года сократили импорт алюминия до минимума с февраля 2023 года, однако собственная выплавка этого металла остается подавленной, следует из анализа РИА Новости данных Геологической службы США. Штаты с 12 марта начали взимать пошлину в 25% со всех поставок в страну стали и алюминия. Тарифами обложены не только поставки самих металлов, но и широкий список компонентов в целом ряде товаров, включая холодильники, плиты, телефоны, автомобили. В начале июня президент США Дональд Трамп подписал указ о повышении пошлин до 50% с целью укрепления американской сталелитейной индустрии. В США последние несколько лет происходило катастрофическое сокращение производства первичного алюминия: еще 10 лет назад оно составляло в среднем 132 тысячи тонн в месяц, в 2023 году опустилось до 60 тысяч тонн, а в последние два года - и вовсе ниже этой отметки. Несмотря на введение пошлин пока местным металлургам не удается значительно нарастить производство первичного алюминия. "В мае 2025 года объём внутреннего производства первичного алюминия составил 58 тысяч тонн", - сказано в отчете службы. Это всего лишь на 2 тысячи тонн больше, чем в апреле этого года, и на 1 тысячу тонн – в мае прошлого. Среднесуточный объём производства первичного алюминия в мае составил 1870 тонн, что соответствует показателю апреля, также отмечается в документе. Одновременно продолжил сокращаться импорт алюминия американскими компаниями: в мае – на 6% по сравнению с апрелем (тогда снижение составило более трети) и на 18% по сравнению с маем прошлого года. В конце весны местный бизнес импортировал всего 320 тысяч тонн алюминия – минимум с февраля 2023 года. Стоимость алюминия в США немного подросла: средняя цена на спотовом рынке на первичный алюминиевый слиток в мае составила 1,49 доллара за фунт по сравнению с 1,47 доллара за фунт в апреле. Это на 9% больше, чем в мае прошлого года.

сша

