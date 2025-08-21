https://1prime.ru/20250821/arest-861045151.html
В Италии подтвердили факт ареста украинца, причастного к подрыву Севпотоков
РИМ, 21 авг – ПРАЙМ. Итальянские карабинеры подтвердили РИА Новости арест украинца, причастного к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году. "О деталях сообщили прокуратура, нас уведомили о факте ареста, других данных у нас нет", - сказал представитель пресс-службы корпуса карабинеров. Сотрудник подтвердил, что операция прошла в провинции Римини в среду. Ранее в четверг прокуратура ФРГ заявила о задержании украинца Сергей К., которого подозревают в координации диверсии на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" в 2022 году.
РИМ, 21 авг – ПРАЙМ. Итальянские карабинеры подтвердили РИА Новости арест украинца, причастного к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
"О деталях сообщили прокуратура, нас уведомили о факте ареста, других данных у нас нет", - сказал представитель пресс-службы корпуса карабинеров.
Сотрудник подтвердил, что операция прошла в провинции Римини в среду.
Ранее в четверг прокуратура ФРГ заявила о задержании украинца Сергей К., которого подозревают в координации диверсии на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" в 2022 году.
