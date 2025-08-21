Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Италии подтвердили факт ареста украинца, причастного к подрыву Севпотоков - 21.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250821/arest-861045151.html
В Италии подтвердили факт ареста украинца, причастного к подрыву Севпотоков
В Италии подтвердили факт ареста украинца, причастного к подрыву Севпотоков - 21.08.2025, ПРАЙМ
В Италии подтвердили факт ареста украинца, причастного к подрыву Севпотоков
Итальянские карабинеры подтвердили РИА Новости арест украинца, причастного к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году. | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T14:26+0300
2025-08-21T14:26+0300
энергетика
газ
фрг
северный поток - 2
https://cdnn.1prime.ru/img/84031/82/840318231_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_48670c2e686c946ceb5a581823d26749.jpg
РИМ, 21 авг – ПРАЙМ. Итальянские карабинеры подтвердили РИА Новости арест украинца, причастного к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году. "О деталях сообщили прокуратура, нас уведомили о факте ареста, других данных у нас нет", - сказал представитель пресс-службы корпуса карабинеров. Сотрудник подтвердил, что операция прошла в провинции Римини в среду. Ранее в четверг прокуратура ФРГ заявила о задержании украинца Сергей К., которого подозревают в координации диверсии на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" в 2022 году.
https://1prime.ru/20250718/sevpotoki-859676925.html
фрг
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84031/82/840318231_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_486048bc55f11bfc3eaf40197cfb4220.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, фрг, северный поток - 2
Энергетика, Газ, ФРГ, Северный поток - 2
14:26 21.08.2025
 
В Италии подтвердили факт ареста украинца, причастного к подрыву Севпотоков

В Италии подтвердили арест украинца, причастного к подрыву "Северных потоков"

© Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)ЧП на "Северных потоках"
ЧП на Северных потоках
© Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)
Читать Прайм в
Дзен Telegram
РИМ, 21 авг – ПРАЙМ. Итальянские карабинеры подтвердили РИА Новости арест украинца, причастного к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
"О деталях сообщили прокуратура, нас уведомили о факте ареста, других данных у нас нет", - сказал представитель пресс-службы корпуса карабинеров.
Сотрудник подтвердил, что операция прошла в провинции Римини в среду.
Ранее в четверг прокуратура ФРГ заявила о задержании украинца Сергей К., которого подозревают в координации диверсии на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" в 2022 году.
Северный поток в Германии, архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
ЕС ввел полный запрет на транзакции, связанные с "Севпотоками"
18 июля, 15:23
 
ЭнергетикаГазФРГСеверный поток - 2
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала