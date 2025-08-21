https://1prime.ru/20250821/atr-861022241.html

Фондовые индексы АТР в основном растут в четверг

Фондовые индексы АТР в основном растут в четверг - 21.08.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР в основном растут в четверг

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром преимущественно растут после выхода статистики по экономике Австралии и Японии,... | 21.08.2025, ПРАЙМ

экономика

рынок

торги

индексы

атр

австралия

япония

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром преимущественно растут после выхода статистики по экономике Австралии и Японии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.57 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,35%, до 3 779,52 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,25%, до 2 368,61 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,22%, до 25 111 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,7%, до 3 152,15 пункта, японский Nikkei 225 опускался на 0,61%, до 42 625 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 в то же время поднимался на 0,91%, до 8 999,1 пункта, а в ходе торгов показатель достигал нового максимального значения в 9 013,3 пункта. Рынки обращают внимание на экономическую статистику стран региона, вышедшую ранее в четверг. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг Австралии, по предварительной оценке, в августе поднялся до 54,9 пункта с 53,8 пункта в июле, ожидался рост показателя до 54 пунктов. При этом PMI услуг Австралии в августе увеличился до 55,1 пункта с 54,1 пункта месяцем ранее, промышленности - вырос до 52,9 пункта с 51,3 пункта в июле (ожидались уровни в 54,4 пункта и 51,5 пункта соответственно). Композитный PMI Японии в августе, по предварительным данным, увеличился до 51,9 пункта с 51,6 пункта в июле, аналитики прогнозировали показатель на уровне 51,4 пункта. PMI услуг страны опустился до 52,7 пункта с 53,6 пункта, промышленности - вырос до 49,9 пункта с 48,9 пункта в июле, прогнозы составляли 52,8 пункта и 49 пунктов соответственно. В то же время на динамику гонконгского индекса повлияли корпоративные новости. Так, акции китайской технологической Baidu снижаются более чем на 2,4% в Гонконге после выхода финансовой отчетности, согласно которой выручка компании во втором квартале снизилась на 4% в годовом выражении, до 32,713 миллиарда юаней (4,567 миллиарда долларов), что оказалось меньше прогноза аналитиков в 32,92 миллиарда юаней (4,576 миллиарда долларов).

австралия

япония

