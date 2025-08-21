Фондовые индексы АТР в четверг закрылись разнонаправленно

https://1prime.ru/20250821/atr-861036274.html
2025-08-21T11:41+0300
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг не показали однозначной динамики на фоне макростатистики, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам дня вырос на 0,13% - до 3 771,1 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – сократился на 0,2%, до 2 358,08 пункта, гонконгский Hang Seng Index - уменьшился на 0,24%, до 25 104,61 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,37% - до 3 141,74 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - увеличился на 1,13%, до 9 019,1 пункта, японский Nikkei 225 - сократился на 0,65%, до 42 610,17 пункта. В ходе торгов австралийский индекс обновил исторический рекорд, впервые поднявшись выше 9 тысяч пунктов, Shanghai Composite поднимался до самого высокого уровня с августа 2015 года, Shenzhen Composite – с января 2022 года. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг Австралии, по предварительной оценке, в августе вырос до 54,9 пункта с 53,8 пункта в июле, что выше прогноза в 54 пункта. PMI услуг Австралии вырос до 55,1 пункта с 54,1 ранее, промышленности – до 52,9 пункта с 51,3 пункта в июле (прогнозы составляли 54,4 и 51,5 пункта соответственно). Композитный PMI Японии в августе, по предварительной оценке, поднялся до 51,9 пункта с 51,6 пункта в июле при прогнозе в 51,4 пункта. PMI услуг страны сократился до 52,7 пункта с 53,6 пункта ранее, промышленности – поднялся до 49,9 пункта с 48,9 пункта ранее, прогнозы составляли 52,8 пункта и 49 пунктов соответственно. Цены производителей (PPI) Южной Кореи в июле в годовом выражении, по предварительной оценке, выросли на 0,5% при прогнозе роста на 0,4%, в месячном выражении - поднялись на 0,4%, тогда как прогнозировался рост на 0,2%.
