У самолета оторвалась часть крыла при выполнении рейса в США

МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Часть крыла самолета Boeing 737 компании Delta Air Lines оторвалась в процессе полета, сообщает Newsweek. "Рейс 1893, Boeing 737, следовал из международного аэропорта Орландо во Флориде в международный аэропорт Остин-Бергстром в Техасе, когда пассажиры заметили, что часть крыла отошла", — говорится в материале. На борту воздушного судна находились 62 пассажира и шесть членов экипажа. Сообщений о пострадавших не поступало. Авиаперевозчик заявил Newsweek, что после того, как самолет штатно приземлился в Остине, было обнаружено, что часть закрылка левого крыла не была установлена. Самолет вывели из эксплуатации для технического обслуживания.

