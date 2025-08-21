Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
У самолета оторвалась часть крыла при выполнении рейса в США - 21.08.2025
У самолета оторвалась часть крыла при выполнении рейса в США
У самолета оторвалась часть крыла при выполнении рейса в США - 21.08.2025, ПРАЙМ
У самолета оторвалась часть крыла при выполнении рейса в США
Часть крыла самолета Boeing 737 компании Delta Air Lines оторвалась в процессе полета, сообщает Newsweek. | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T18:30+0300
2025-08-21T18:32+0300
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Часть крыла самолета Boeing 737 компании Delta Air Lines оторвалась в процессе полета, сообщает Newsweek. "Рейс 1893, Boeing 737, следовал из международного аэропорта Орландо во Флориде в международный аэропорт Остин-Бергстром в Техасе, когда пассажиры заметили, что часть крыла отошла", — говорится в материале. На борту воздушного судна находились 62 пассажира и шесть членов экипажа. Сообщений о пострадавших не поступало. Авиаперевозчик заявил Newsweek, что после того, как самолет штатно приземлился в Остине, было обнаружено, что часть закрылка левого крыла не была установлена. Самолет вывели из эксплуатации для технического обслуживания.
2025
18:30 21.08.2025 (обновлено: 18:32 21.08.2025)
 
У самолета оторвалась часть крыла при выполнении рейса в США

У Boeing 737 отвалилась часть крыла во время рейса Delta Airlines в США

МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Часть крыла самолета Boeing 737 компании Delta Air Lines оторвалась в процессе полета, сообщает Newsweek.
"Рейс 1893, Boeing 737, следовал из международного аэропорта Орландо во Флориде в международный аэропорт Остин-Бергстром в Техасе, когда пассажиры заметили, что часть крыла отошла", — говорится в материале.
На борту воздушного судна находились 62 пассажира и шесть членов экипажа. Сообщений о пострадавших не поступало.
Авиаперевозчик заявил Newsweek, что после того, как самолет штатно приземлился в Остине, было обнаружено, что часть закрылка левого крыла не была установлена. Самолет вывели из эксплуатации для технического обслуживания.
