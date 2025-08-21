https://1prime.ru/20250821/avstraliya-861046024.html
Почта Австралии приостановила отправку посылок в США
Почта Австралии приостановила отправку посылок в США - 21.08.2025, ПРАЙМ
Почта Австралии приостановила отправку посылок в США
Почта Австралии временно приостановила прием и отправку посылок в США на фоне отмены американским президентом Дональдом Трампом беспошлинного режима на товары... | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T14:40+0300
2025-08-21T14:40+0300
2025-08-21T14:40+0300
экономика
австралия
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/03/860271869_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e5eeb80957644fed6d6aea9de002f002.jpg
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Почта Австралии временно приостановила прием и отправку посылок в США на фоне отмены американским президентом Дональдом Трампом беспошлинного режима на товары низкой стоимости, который вступит в силу 29 августа, сообщил представитель почтовой службы Австралии. По данным австралийского портала ABC News, ранее товары стоимостью менее $800 не облагались пошлинами при импорте в США из Австралии, теперь же они будут возвращаться отправителям. "Наряду с другими почтовыми операторами, почта Австралии временно приостановила транзитные перевозки в США и перестает принимать посылки, предназначенные для отправки в Соединенные Штаты", - сообщил представитель почтовой службы Австралии, его слова приводит ABC News. По словам представителя американской торговой ассоциации IMAG Кейт Мут, среди поставщиков товаров наблюдается "хаос" из-за отсутствия понимания, как будут взиматься американские пошлины, и опасений, что они не успеют подготовиться к новым правилам. В конце июля президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому приостанавливается беспошлинный режим для товаров, подпадающих под так называемое правило "de minimis", обеспечивающее беспошлинный ввоз для товаров с таможенной стоимостью до 800 долларов. Положения нового указа начнут действовать 29 августа.
https://1prime.ru/20250819/ssha-860940772.html
австралия
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/03/860271869_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_444ee1afa50ac21f8d0962166bb7136e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
австралия, сша, дональд трамп
Экономика, АВСТРАЛИЯ, США, Дональд Трамп
Почта Австралии приостановила отправку посылок в США
В Австралии приостановили прием посылок в США из-за отмены беспошлинного режима
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Почта Австралии временно приостановила прием и отправку посылок в США на фоне отмены американским президентом Дональдом Трампом беспошлинного режима на товары низкой стоимости, который вступит в силу 29 августа, сообщил представитель почтовой службы Австралии.
По данным австралийского портала ABC News, ранее товары стоимостью менее $800 не облагались пошлинами при импорте в США из Австралии, теперь же они будут возвращаться отправителям.
"Наряду с другими почтовыми операторами, почта Австралии временно приостановила транзитные перевозки в США и перестает принимать посылки, предназначенные для отправки в Соединенные Штаты", - сообщил представитель почтовой службы Австралии, его слова приводит ABC News.
По словам представителя американской торговой ассоциации IMAG Кейт Мут, среди поставщиков товаров наблюдается "хаос" из-за отсутствия понимания, как будут взиматься американские пошлины, и опасений, что они не успеют подготовиться к новым правилам.
В конце июля президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому приостанавливается беспошлинный режим для товаров, подпадающих под так называемое правило "de minimis", обеспечивающее беспошлинный ввоз для товаров с таможенной стоимостью до 800 долларов. Положения нового указа начнут действовать 29 августа.
США расширили импортные пошлины на продукцию из стали и алюминия