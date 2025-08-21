https://1prime.ru/20250821/avstraliya-861046024.html

Почта Австралии приостановила отправку посылок в США

Почта Австралии приостановила отправку посылок в США

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Почта Австралии временно приостановила прием и отправку посылок в США на фоне отмены американским президентом Дональдом Трампом беспошлинного режима на товары низкой стоимости, который вступит в силу 29 августа, сообщил представитель почтовой службы Австралии. По данным австралийского портала ABC News, ранее товары стоимостью менее $800 не облагались пошлинами при импорте в США из Австралии, теперь же они будут возвращаться отправителям. "Наряду с другими почтовыми операторами, почта Австралии временно приостановила транзитные перевозки в США и перестает принимать посылки, предназначенные для отправки в Соединенные Штаты", - сообщил представитель почтовой службы Австралии, его слова приводит ABC News. По словам представителя американской торговой ассоциации IMAG Кейт Мут, среди поставщиков товаров наблюдается "хаос" из-за отсутствия понимания, как будут взиматься американские пошлины, и опасений, что они не успеют подготовиться к новым правилам. В конце июля президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому приостанавливается беспошлинный режим для товаров, подпадающих под так называемое правило "de minimis", обеспечивающее беспошлинный ввоз для товаров с таможенной стоимостью до 800 долларов. Положения нового указа начнут действовать 29 августа.

