Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Почта Австралии приостановила отправку посылок в США - 21.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250821/avstraliya-861046024.html
Почта Австралии приостановила отправку посылок в США
Почта Австралии приостановила отправку посылок в США - 21.08.2025, ПРАЙМ
Почта Австралии приостановила отправку посылок в США
Почта Австралии временно приостановила прием и отправку посылок в США на фоне отмены американским президентом Дональдом Трампом беспошлинного режима на товары... | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T14:40+0300
2025-08-21T14:40+0300
экономика
австралия
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/03/860271869_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e5eeb80957644fed6d6aea9de002f002.jpg
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Почта Австралии временно приостановила прием и отправку посылок в США на фоне отмены американским президентом Дональдом Трампом беспошлинного режима на товары низкой стоимости, который вступит в силу 29 августа, сообщил представитель почтовой службы Австралии. По данным австралийского портала ABC News, ранее товары стоимостью менее $800 не облагались пошлинами при импорте в США из Австралии, теперь же они будут возвращаться отправителям. "Наряду с другими почтовыми операторами, почта Австралии временно приостановила транзитные перевозки в США и перестает принимать посылки, предназначенные для отправки в Соединенные Штаты", - сообщил представитель почтовой службы Австралии, его слова приводит ABC News. По словам представителя американской торговой ассоциации IMAG Кейт Мут, среди поставщиков товаров наблюдается "хаос" из-за отсутствия понимания, как будут взиматься американские пошлины, и опасений, что они не успеют подготовиться к новым правилам. В конце июля президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому приостанавливается беспошлинный режим для товаров, подпадающих под так называемое правило "de minimis", обеспечивающее беспошлинный ввоз для товаров с таможенной стоимостью до 800 долларов. Положения нового указа начнут действовать 29 августа.
https://1prime.ru/20250819/ssha-860940772.html
австралия
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/03/860271869_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_444ee1afa50ac21f8d0962166bb7136e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
австралия, сша, дональд трамп
Экономика, АВСТРАЛИЯ, США, Дональд Трамп
14:40 21.08.2025
 
Почта Австралии приостановила отправку посылок в США

В Австралии приостановили прием посылок в США из-за отмены беспошлинного режима

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Австралии на автомобиле посольства у здания министерства иностранных дел РФ
Флаг Австралии на автомобиле посольства у здания министерства иностранных дел РФ - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Почта Австралии временно приостановила прием и отправку посылок в США на фоне отмены американским президентом Дональдом Трампом беспошлинного режима на товары низкой стоимости, который вступит в силу 29 августа, сообщил представитель почтовой службы Австралии.
По данным австралийского портала ABC News, ранее товары стоимостью менее $800 не облагались пошлинами при импорте в США из Австралии, теперь же они будут возвращаться отправителям.
"Наряду с другими почтовыми операторами, почта Австралии временно приостановила транзитные перевозки в США и перестает принимать посылки, предназначенные для отправки в Соединенные Штаты", - сообщил представитель почтовой службы Австралии, его слова приводит ABC News.
По словам представителя американской торговой ассоциации IMAG Кейт Мут, среди поставщиков товаров наблюдается "хаос" из-за отсутствия понимания, как будут взиматься американские пошлины, и опасений, что они не успеют подготовиться к новым правилам.
В конце июля президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому приостанавливается беспошлинный режим для товаров, подпадающих под так называемое правило "de minimis", обеспечивающее беспошлинный ввоз для товаров с таможенной стоимостью до 800 долларов. Положения нового указа начнут действовать 29 августа.
Города мира. Вашингтон - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
США расширили импортные пошлины на продукцию из стали и алюминия
19 августа, 19:56
 
ЭкономикаАВСТРАЛИЯСШАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала