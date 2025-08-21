Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"АвтоВАЗ" оценил объем инвестиций в модернизацию и развитие оборудования - 21.08.2025
"АвтоВАЗ" оценил объем инвестиций в модернизацию и развитие оборудования
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" в ходе единого корпоративного отпуска с 28 июля по 17 августа инвестировал более 347 миллионов рублей в модернизацию и развитие оборудования на всех своих предприятиях, сообщила компания. "На "АвтоВАЗе" подведены итоги обслуживания и модернизации оборудования в течение трехнедельного единого корпоративного отпуска, проходившего с 28 июля по 17 августа 2025 года. В общей сложности было выполнено 10813 работ на сумму более 347 миллионов рублей. Модернизация и обслуживание производственных линий проводились во всех подразделениях "АвтоВАЗа", а также на дочерних предприятиях АО "ПСА ВИС-Авто" и ООО "Лада-Ижевск", - сообщили в компании. В цехе сварки Lada Iskra смонтирован робототехнический комплекс для изготовления пола кузова. В цехе окраски Lada Granta и Lada Iskra установлены новые окрасочные камеры и заменены роботы нанесения лака. В цехе сварки Lada Granta была введена автоматизация загрузки боковин кузова: это позволит повысить эффективность производства и экономить до 6 миллионов рублей в год. Значительная часть модернизации в период корпоративного отпуска была связана с подготовкой производства Lada Azimut. На линии сборки проведены подготовительные работы, позволяющие устанавливать на автомобиль оригинальные компоненты – панорамную крышу и колеса с пятиболтовым креплением. "Кроме того, в производствах "АвтоВАЗа" был проведен комплекс работ, связанный с подготовкой и отгрузкой сборочных комплектов Lada Iskra на предприятие ООО "Автозавод Санкт-Петербург", - подчеркнули в компании. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" в период с 28 июля по 17 августа уходил в традиционный единый корпоративный отпуск для ремонта и модернизации оборудования.
11:32 21.08.2025
 
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" в ходе единого корпоративного отпуска с 28 июля по 17 августа инвестировал более 347 миллионов рублей в модернизацию и развитие оборудования на всех своих предприятиях, сообщила компания.
"На "АвтоВАЗе" подведены итоги обслуживания и модернизации оборудования в течение трехнедельного единого корпоративного отпуска, проходившего с 28 июля по 17 августа 2025 года. В общей сложности было выполнено 10813 работ на сумму более 347 миллионов рублей. Модернизация и обслуживание производственных линий проводились во всех подразделениях "АвтоВАЗа", а также на дочерних предприятиях АО "ПСА ВИС-Авто" и ООО "Лада-Ижевск", - сообщили в компании.
В цехе сварки Lada Iskra смонтирован робототехнический комплекс для изготовления пола кузова. В цехе окраски Lada Granta и Lada Iskra установлены новые окрасочные камеры и заменены роботы нанесения лака. В цехе сварки Lada Granta была введена автоматизация загрузки боковин кузова: это позволит повысить эффективность производства и экономить до 6 миллионов рублей в год.
Значительная часть модернизации в период корпоративного отпуска была связана с подготовкой производства Lada Azimut. На линии сборки проведены подготовительные работы, позволяющие устанавливать на автомобиль оригинальные компоненты – панорамную крышу и колеса с пятиболтовым креплением.
"Кроме того, в производствах "АвтоВАЗа" был проведен комплекс работ, связанный с подготовкой и отгрузкой сборочных комплектов Lada Iskra на предприятие ООО "Автозавод Санкт-Петербург", - подчеркнули в компании.
Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" в период с 28 июля по 17 августа уходил в традиционный единый корпоративный отпуск для ремонта и модернизации оборудования.
