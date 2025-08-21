https://1prime.ru/20250821/avtovaz-861035635.html

"АвтоВАЗ" оценил объем инвестиций в модернизацию и развитие оборудования

"АвтоВАЗ" оценил объем инвестиций в модернизацию и развитие оборудования - 21.08.2025, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" оценил объем инвестиций в модернизацию и развитие оборудования

"АвтоВАЗ" в ходе единого корпоративного отпуска с 28 июля по 17 августа инвестировал более 347 миллионов рублей в модернизацию и развитие оборудования на всех... | 21.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-21T11:32+0300

2025-08-21T11:32+0300

2025-08-21T11:32+0300

экономика

бизнес

россия

автоваз

lada vision 4x4

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861035361_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_9a9505d55137c9ad6d2d39867cdc5293.jpg

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" в ходе единого корпоративного отпуска с 28 июля по 17 августа инвестировал более 347 миллионов рублей в модернизацию и развитие оборудования на всех своих предприятиях, сообщила компания. "На "АвтоВАЗе" подведены итоги обслуживания и модернизации оборудования в течение трехнедельного единого корпоративного отпуска, проходившего с 28 июля по 17 августа 2025 года. В общей сложности было выполнено 10813 работ на сумму более 347 миллионов рублей. Модернизация и обслуживание производственных линий проводились во всех подразделениях "АвтоВАЗа", а также на дочерних предприятиях АО "ПСА ВИС-Авто" и ООО "Лада-Ижевск", - сообщили в компании. В цехе сварки Lada Iskra смонтирован робототехнический комплекс для изготовления пола кузова. В цехе окраски Lada Granta и Lada Iskra установлены новые окрасочные камеры и заменены роботы нанесения лака. В цехе сварки Lada Granta была введена автоматизация загрузки боковин кузова: это позволит повысить эффективность производства и экономить до 6 миллионов рублей в год. Значительная часть модернизации в период корпоративного отпуска была связана с подготовкой производства Lada Azimut. На линии сборки проведены подготовительные работы, позволяющие устанавливать на автомобиль оригинальные компоненты – панорамную крышу и колеса с пятиболтовым креплением. "Кроме того, в производствах "АвтоВАЗа" был проведен комплекс работ, связанный с подготовкой и отгрузкой сборочных комплектов Lada Iskra на предприятие ООО "Автозавод Санкт-Петербург", - подчеркнули в компании. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" в период с 28 июля по 17 августа уходил в традиционный единый корпоративный отпуск для ремонта и модернизации оборудования.

https://1prime.ru/20250820/rossiya-861014549.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, автоваз, lada vision 4x4