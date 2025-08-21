https://1prime.ru/20250821/belgiya-861053496.html

Почта Бельгии приостановила отправку посылок в США

21.08.2025, ПРАЙМ

Почта Бельгии Bpost с ближайшей пятницы, 22 августа, временно прекращает принимать к отправке посылки в США

БРЮССЕЛЬ, 21 авг – ПРАЙМ. Почта Бельгии Bpost с ближайшей пятницы, 22 августа, временно прекращает принимать к отправке посылки в США, сообщает издание VRTnws со ссылкой на представителя бельгийской почты Верле ван Мирло. "Мы не хотим, чтобы посылки наших граждан застревали где-то по пути из-за неуплаченных новых пошлин", - цитирует издание слова представителя Bpost. До настоящего времени посылки в США стоимостью менее 800 долларов не облагались налогами, однако с 29 августа в США меняются правила, и теперь все без исключения отправления будут облагаться различными налогами. В Бельгии заявляют, что до сих пор не получили от американских коллег подробную информацию о размере пошлин и правилах их расчета. В Брюсселе заявляют, что мера "исключительная и временная", однако сроки возобновления приема почтовых отправлений в США не называют.

