Почта Бельгии приостановила отправку посылок в США

БРЮССЕЛЬ, 21 авг – ПРАЙМ. Почта Бельгии Bpost с ближайшей пятницы, 22 августа, временно прекращает принимать к отправке посылки в США, сообщает издание VRTnws со ссылкой на представителя бельгийской почты Верле ван Мирло. "Мы не хотим, чтобы посылки наших граждан застревали где-то по пути из-за неуплаченных новых пошлин", - цитирует издание слова представителя Bpost. До настоящего времени посылки в США стоимостью менее 800 долларов не облагались налогами, однако с 29 августа в США меняются правила, и теперь все без исключения отправления будут облагаться различными налогами. В Бельгии заявляют, что до сих пор не получили от американских коллег подробную информацию о размере пошлин и правилах их расчета. В Брюсселе заявляют, что мера "исключительная и временная", однако сроки возобновления приема почтовых отправлений в США не называют.
сша, бельгия, брюссель
Экономика, США, БЕЛЬГИЯ, Брюссель
16:50 21.08.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБрюссель
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
БРЮССЕЛЬ, 21 авг – ПРАЙМ. Почта Бельгии Bpost с ближайшей пятницы, 22 августа, временно прекращает принимать к отправке посылки в США, сообщает издание VRTnws со ссылкой на представителя бельгийской почты Верле ван Мирло.
"Мы не хотим, чтобы посылки наших граждан застревали где-то по пути из-за неуплаченных новых пошлин", - цитирует издание слова представителя Bpost.
До настоящего времени посылки в США стоимостью менее 800 долларов не облагались налогами, однако с 29 августа в США меняются правила, и теперь все без исключения отправления будут облагаться различными налогами.
В Бельгии заявляют, что до сих пор не получили от американских коллег подробную информацию о размере пошлин и правилах их расчета.
В Брюсселе заявляют, что мера "исключительная и временная", однако сроки возобновления приема почтовых отправлений в США не называют.
ЭкономикаСШАБЕЛЬГИЯБрюссель
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
