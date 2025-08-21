https://1prime.ru/20250821/belgiya-861067885.html

В Бельгии появится первый в Европе производственный центр фотонных чипов

БРЮССЕЛЬ, 21 авг - ПРАЙМ. Первый в Европе полноценный производственно-сервисный центр фотонных чипов появится в бельгийском городе Ауденарде (Восточная Фландрия), передает агентство Белга. "Бельгийско-европейская компания намерена создать передовой центр (в Ауденарде - ред.), специализирующийся на фотонных чипах. Это долгожданная инвестиция в несколько сотен миллионов евро", - говорится в сообщении агентства. По данным Белга, бельгийская компания Bellaser намерена вложить порядка 200 миллионов евро в компанию обнанкротившегося в 2024 году производителя электронных чипов BelGaN, и хочет в ближайшее время нанять порядка 500 сотрудников, которые займутся внедрением в производство этой передовой перспективной технологии в королевстве. "Фотонные чипы особенно актуальны для центров обработки данных и приложений искусственного интеллекта - двух секторов, которые в настоящее время демонстрируют взрывной рост", - заявляют инвесторы, слова которых приводит агентство. Данные технологии также используются в таких отраслях, как сельское хозяйство и производство продуктов питания, в автомобиле- и машиностроении, здравоохранении, связи и телекоммуникациях. Предложение по европейскому закону о чипах было представлено Еврокомиссией в 2021 году. Представители Европейского союза жаловались, что интеграционное объединение слишком зависит от иностранных производителей современных микросхем, что особенно проявилось в период пандемии коронавируса, при этом уже в ближайшем будущем потребность промышленности Евросоюза в современных чипах значительно возрастет. Европейский закон о чипах вступил в силу в сентябре 2023 года. В 2024 году Еврокомиссия отчиталась, что за год действия масштабной программы по обеспечению стран сообщества полупроводникам ЕС смог привлечь в эту отрасль государственные и частные инвестиции на рекордные 115 миллиардов евро. Доля Европейского союза на мировом рынке производства микрочипов составляет 10%. Брюссель поставил задачу нарастить эту долю к 2030 году до 20%.

