В Бельгии появится первый в Европе производственный центр фотонных чипов - 21.08.2025, ПРАЙМ
В Бельгии появится первый в Европе производственный центр фотонных чипов
В Бельгии появится первый в Европе производственный центр фотонных чипов - 21.08.2025, ПРАЙМ
В Бельгии появится первый в Европе производственный центр фотонных чипов
Первый в Европе полноценный производственно-сервисный центр фотонных чипов появится в бельгийском городе Ауденарде (Восточная Фландрия), передает агентство... | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T22:25+0300
2025-08-21T22:25+0300
технологии
бизнес
мировая экономика
европа
брюссель
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/76358/81/763588183_0:376:4000:2626_1920x0_80_0_0_fcfa1b1d03bb2e81e2151cc9cb443d56.jpg
БРЮССЕЛЬ, 21 авг - ПРАЙМ. Первый в Европе полноценный производственно-сервисный центр фотонных чипов появится в бельгийском городе Ауденарде (Восточная Фландрия), передает агентство Белга. "Бельгийско-европейская компания намерена создать передовой центр (в Ауденарде - ред.), специализирующийся на фотонных чипах. Это долгожданная инвестиция в несколько сотен миллионов евро", - говорится в сообщении агентства. По данным Белга, бельгийская компания Bellaser намерена вложить порядка 200 миллионов евро в компанию обнанкротившегося в 2024 году производителя электронных чипов BelGaN, и хочет в ближайшее время нанять порядка 500 сотрудников, которые займутся внедрением в производство этой передовой перспективной технологии в королевстве. "Фотонные чипы особенно актуальны для центров обработки данных и приложений искусственного интеллекта - двух секторов, которые в настоящее время демонстрируют взрывной рост", - заявляют инвесторы, слова которых приводит агентство. Данные технологии также используются в таких отраслях, как сельское хозяйство и производство продуктов питания, в автомобиле- и машиностроении, здравоохранении, связи и телекоммуникациях. Предложение по европейскому закону о чипах было представлено Еврокомиссией в 2021 году. Представители Европейского союза жаловались, что интеграционное объединение слишком зависит от иностранных производителей современных микросхем, что особенно проявилось в период пандемии коронавируса, при этом уже в ближайшем будущем потребность промышленности Евросоюза в современных чипах значительно возрастет. Европейский закон о чипах вступил в силу в сентябре 2023 года. В 2024 году Еврокомиссия отчиталась, что за год действия масштабной программы по обеспечению стран сообщества полупроводникам ЕС смог привлечь в эту отрасль государственные и частные инвестиции на рекордные 115 миллиардов евро. Доля Европейского союза на мировом рынке производства микрочипов составляет 10%. Брюссель поставил задачу нарастить эту долю к 2030 году до 20%.
европа
брюссель
технологии, бизнес, мировая экономика, европа, брюссель, ес
Технологии, Бизнес, Мировая экономика, ЕВРОПА, Брюссель, ЕС
22:25 21.08.2025
 
В Бельгии появится первый в Европе производственный центр фотонных чипов

Белга: в Бельгии появится первый в Европе центр фотонных чипов

© fotolia.com / JackinФлаг Бельгии
Флаг Бельгии - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
Флаг Бельгии. Архивное фото
© fotolia.com / Jackin
БРЮССЕЛЬ, 21 авг - ПРАЙМ. Первый в Европе полноценный производственно-сервисный центр фотонных чипов появится в бельгийском городе Ауденарде (Восточная Фландрия), передает агентство Белга.
"Бельгийско-европейская компания намерена создать передовой центр (в Ауденарде - ред.), специализирующийся на фотонных чипах. Это долгожданная инвестиция в несколько сотен миллионов евро", - говорится в сообщении агентства.
По данным Белга, бельгийская компания Bellaser намерена вложить порядка 200 миллионов евро в компанию обнанкротившегося в 2024 году производителя электронных чипов BelGaN, и хочет в ближайшее время нанять порядка 500 сотрудников, которые займутся внедрением в производство этой передовой перспективной технологии в королевстве.
"Фотонные чипы особенно актуальны для центров обработки данных и приложений искусственного интеллекта - двух секторов, которые в настоящее время демонстрируют взрывной рост", - заявляют инвесторы, слова которых приводит агентство.
Данные технологии также используются в таких отраслях, как сельское хозяйство и производство продуктов питания, в автомобиле- и машиностроении, здравоохранении, связи и телекоммуникациях.
Предложение по европейскому закону о чипах было представлено Еврокомиссией в 2021 году. Представители Европейского союза жаловались, что интеграционное объединение слишком зависит от иностранных производителей современных микросхем, что особенно проявилось в период пандемии коронавируса, при этом уже в ближайшем будущем потребность промышленности Евросоюза в современных чипах значительно возрастет.
Европейский закон о чипах вступил в силу в сентябре 2023 года. В 2024 году Еврокомиссия отчиталась, что за год действия масштабной программы по обеспечению стран сообщества полупроводникам ЕС смог привлечь в эту отрасль государственные и частные инвестиции на рекордные 115 миллиардов евро.
Доля Европейского союза на мировом рынке производства микрочипов составляет 10%. Брюссель поставил задачу нарастить эту долю к 2030 году до 20%.
Флаг Китая - ПРАЙМ, 1920, 10.08.2025
СМИ: Китай хочет ослабить экспортный контроль США над чипами HBM
10 августа, 08:17
 
ТехнологииБизнесМировая экономикаЕВРОПАБрюссельЕС
 
 
Заголовок открываемого материала