Биржи Европы снижаются на данных по деловой активности
2025-08-21T12:44+0300
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются в четверг после публикации предварительных данных индекса деловой активности в промышленности и сфере услуг стран еврозоны и Великобритании, следует из биржевых данных. По состоянию на 12.35 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,16%, до 9 273,05 пункта, но ранее в ходе торгов показатель достигал нового рекордного значения в 9 302,25 пункта. Французский CAC 40 опускается на 0,46%, до 7 936,33 пункта, немецкий DAX - на 0,11%, до 24 251,45 пункта. В четверг были опубликованы предварительные данные композитного индекса деловой активности в промышленности и сфере услуг еврозоны, рассчитываемого S&P Global. Показатель в августе вырос до 51,1 пункта с 50,9 пункта в июле, что стало максимальным значением за год и три месяца. Аналитики ожидали снижения до показателя до 50,7 пункта. При этом индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, опустился до 50,7 пункта с 51 пунктов в июле, прогноз составлял 50,8 пункта. А показатель для промышленности вырос до самого высокого за три года и два месяца значения – 50,5 пункта с 49,8 пункта в июле при прогнозе в 49,5 пункта. "Ситуация улучшается. Несмотря на такие препятствия, как импортные пошлины со стороны США и общую неопределенность, предприятия в еврозоне справляются с ними достаточно хорошо", - цитирует агентство Блумберг экономиста Hamburg Commercial Bank Сайруса де ла Рубию (Cyrus de la Rubia). При этом аналогичный композитный показатель в Великобритании в августе, согласно предварительным данным, поднялся до 53 пунктов с 51,5 пункта, что стало самым высоким значением за год. Аналитик ожидали показателя на уровне в 51,6 пункта.
