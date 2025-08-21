Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы болезни, с которыми нельзя садиться за руль - 21.08.2025
https://1prime.ru/20250821/bolezni-861017579.html
Названы болезни, с которыми нельзя садиться за руль
Названы болезни, с которыми нельзя садиться за руль - 21.08.2025, ПРАЙМ
Названы болезни, с которыми нельзя садиться за руль
В обновленный список болезней, с которыми с 1 сентября нельзя садится за руль, добавлены психические расстройства и болезнь глаз, соответствующий документ... | 21.08.2025
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. В обновленный список болезней, с которыми с 1 сентября нельзя садится за руль, добавлены психические расстройства и болезнь глаз, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В апреле правительство утвердило новый перечень медицинских показаний, противопоказаний и ограничений в управлении транспортным средством. В обновленный список болезней, которые являются противопоказанием к вождению, вошли общие расстройства психологического развития, включая аутизм, синдромы Ретта и Аспергера. Помимо этого, расширенный перечень включает аномалии цветового зрения - частичная цветовая слепота, искаженное восприятие красного и зеленого цвета.
02:01 21.08.2025
 
Названы болезни, с которыми нельзя садиться за руль

В список болезней, с которыми нельзя садиться за руль, добавлены психические расстройства

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. В обновленный список болезней, с которыми с 1 сентября нельзя садится за руль, добавлены психические расстройства и болезнь глаз, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В апреле правительство утвердило новый перечень медицинских показаний, противопоказаний и ограничений в управлении транспортным средством.
В обновленный список болезней, которые являются противопоказанием к вождению, вошли общие расстройства психологического развития, включая аутизм, синдромы Ретта и Аспергера. Помимо этого, расширенный перечень включает аномалии цветового зрения - частичная цветовая слепота, искаженное восприятие красного и зеленого цвета.
 
