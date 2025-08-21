https://1prime.ru/20250821/britaniya-861018606.html

В Британии оценили идею отправки войск на Украину

В Британии оценили идею отправки войск на Украину - 21.08.2025, ПРАЙМ

В Британии оценили идею отправки войск на Украину

Британия не может позволить себе участие в якобы миротворческой миссии так называемой "коалиции желающих" на Украине из-за катастрофической нехватки техники и... | 21.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Британия не может позволить себе участие в якобы миротворческой миссии так называемой "коалиции желающих" на Украине из-за катастрофической нехватки техники и личного состава, пишет The Telegraph. "Британская армия модернизируется, но ей просто не хватает беспилотников, танков, бронетехники и тяжелой артиллерии, чтобы создать надежную боевую силу, которая могла бы вызвать беспокойство у Москвы", — говорится в материале. Как подсчитало издание, для участия в миссии потребуется 15 тысяч военнослужащих, что составляет примерно 20 процентов от общей численности британской армии. "Использование этих сил для участия в бессрочной операции фактически означало бы окончательное исключение этих войск из боевого порядка британской армии", — поясняет издание. По словам автора, при формировании действительно боеспособных частей в миссии на Украине вооруженные силы Британии могут сократиться вдвое. "По этой причине операция невероятно рискованна", — подытоживает автор. В понедельник МИД России призвал Британию, где звучат заявления о возможности отправки контингента на Украину, отказаться от рискованных и малопродуманных политических гамбитов и не мешать работе российских и американских переговорщиков.Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнял российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД также заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину — это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.

