Швейцария впервые за три месяца нарастила экспорт часов - 21.08.2025
Швейцария впервые за три месяца нарастила экспорт часов
Швейцария впервые за три месяца нарастила экспорт часов - 21.08.2025, ПРАЙМ
Швейцария впервые за три месяца нарастила экспорт часов
Швейцария в июле впервые с апреля текущего года зафиксировала рост экспорта часов месяц к месяцу, чему способствовало ожидание введения повышенных ставок на... | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T09:58+0300
2025-08-21T09:58+0300
МОСКВА, 21 авг – ПРАЙМ. Швейцария в июле впервые с апреля текущего года зафиксировала рост экспорта часов месяц к месяцу, чему способствовало ожидание введения повышенных ставок на импорт США, сообщила Федерация швейцарской часовой промышленности. "Экспорт швейцарских часов возобновил рост в июле, чему способствовала неопределенность, связанная с пошлинами США", - говорится в сообщении. Так, в физическом выражении это первый месячный рост с апреля – сразу на 22%, до максимальных с ноября прошлого года 1,4 миллиона часов. При этом в годовом выражении показатель остался без изменения. В то же время в денежном выражении экспорт швейцарских часов год к году увеличился на 6,9%, достигнув 2,4 миллиарда швейцарских франков. Однако без учета экспорта в США, который на ожиданиях введения высоких ставок на импорт подскочил в полтора раза, он снизился бы на 0,9%. Все из-за того, что два других крупных рынка – Япония и Китай – показали снижение спроса на 10,1% и 6,5% соответственно. Продажи швейцарских часов в Гонконг увеличились на 4,6%, в Сингапур – на 14,8%, в то время как спрос в Великобритании остался стабильным (+0,2%). В целом часы стоимостью от 200 до 500 франков и стоимостью более 3 тысяч франков показали значительный прирост – на 7,3% и 9,4% соответственно. Почти не изменился экспорт часов стоимостью от 500 до 3 тысяч франков, показав небольшой плюс в 0,4%. Единственной категорией, которая зафиксировала снижение, стали часы стоимостью ниже 200 франков - на 1,9%.
Экономика
09:58 21.08.2025
 
Швейцария впервые за три месяца нарастила экспорт часов

Швейцария в июле впервые за три месяца нарастила экспорт часов

МОСКВА, 21 авг – ПРАЙМ. Швейцария в июле впервые с апреля текущего года зафиксировала рост экспорта часов месяц к месяцу, чему способствовало ожидание введения повышенных ставок на импорт США, сообщила Федерация швейцарской часовой промышленности.
"Экспорт швейцарских часов возобновил рост в июле, чему способствовала неопределенность, связанная с пошлинами США", - говорится в сообщении.
Так, в физическом выражении это первый месячный рост с апреля – сразу на 22%, до максимальных с ноября прошлого года 1,4 миллиона часов. При этом в годовом выражении показатель остался без изменения.
В то же время в денежном выражении экспорт швейцарских часов год к году увеличился на 6,9%, достигнув 2,4 миллиарда швейцарских франков. Однако без учета экспорта в США, который на ожиданиях введения высоких ставок на импорт подскочил в полтора раза, он снизился бы на 0,9%. Все из-за того, что два других крупных рынка – Япония и Китай – показали снижение спроса на 10,1% и 6,5% соответственно.
Продажи швейцарских часов в Гонконг увеличились на 4,6%, в Сингапур – на 14,8%, в то время как спрос в Великобритании остался стабильным (+0,2%).
В целом часы стоимостью от 200 до 500 франков и стоимостью более 3 тысяч франков показали значительный прирост – на 7,3% и 9,4% соответственно. Почти не изменился экспорт часов стоимостью от 500 до 3 тысяч франков, показав небольшой плюс в 0,4%. Единственной категорией, которая зафиксировала снижение, стали часы стоимостью ниже 200 франков - на 1,9%.
