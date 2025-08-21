https://1prime.ru/20250821/chehija-861018415.html
Чехия в июне увеличила экспорт пива в Россию до 1,8 млн евро
2025-08-21T03:17+0300
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Чехия в июне увеличила экспорт пива в Россию до 1,8 миллиона евро, вновь став основным поставщиком среди стран Евросоюза, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
Германия была основным среди стран ЕС экспортером пива в Россию последние несколько лет, пока в феврале этого года на фоне сокращения отгрузок немецкого алкогольного напитка в лидеры не вышла Чехия. Однако в мае неожиданно поставки из Чехии просели, что позволило немецким производителям вернуть лидерство.
Однако удержать его не получилось: в июне чешские компании увеличили экспорт на 20% в месячном выражении - до 1,8 миллиона евро и вновь обогнали немецких производителей по поставкам пива на российский рынок. Те в свою очередь сократили продажи почти на 18%, экспортировав пенного напитка на 1,35 миллиона евро.
Тройку лидеров замыкает Литва, откуда отгрузки снизились на 16%, составив всего 1,1 миллиона евро. В пятерку также входят Латвия (938,7 тысячи евро) и Польша (763,9 тысячи).
В целом ЕС в июне экспортировал в Россию пива на 7,25 миллиона евро против 7,6 миллиона в мае.
