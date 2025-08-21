Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия знает, как сделать сверхзвуковой лайнер, заявил Чемезов - 21.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250821/chemezov-861047251.html
Россия знает, как сделать сверхзвуковой лайнер, заявил Чемезов
Россия знает, как сделать сверхзвуковой лайнер, заявил Чемезов - 21.08.2025, ПРАЙМ
Россия знает, как сделать сверхзвуковой лайнер, заявил Чемезов
Россия знает, как сделать сверхзвуковой пассажирский самолет, однако он очень дорог в эксплуатации и на сегодняшний день спроса на него нет, рассказал в... | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T15:00+0300
2025-08-21T15:00+0300
бизнес
россия
сергей чемезов
виталий савельев
ростех
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/05/860329693_0:0:2865:1612_1920x0_80_0_0_ef5db3e4106259a5e2536fd9ae9ceb13.jpg
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Россия знает, как сделать сверхзвуковой пассажирский самолет, однако он очень дорог в эксплуатации и на сегодняшний день спроса на него нет, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. "Мы знаем, как его сделать, у нас все для этого есть. Вопрос в целесообразности создания такой машины. Сверхзвуковой самолет из-за особенностей конструкции, в частности двигателей, является очень дорогим. Также у него крайне дорогая стоимость эксплуатации", - сказал Чемезов, вспомнив в этом контексте летавший больше четверти века британо-французский сверхзвуковой пассажирский лайнер "Конкорд". "Конкорд", к примеру, прозвали самолетом для богатых из-за запредельной цены билетов. Поэтому на сегодняшний день для самолетов подобного класса просто не видно гарантированной рыночной ниши", - отметил глава "Ростеха". Впрочем, по словам Чемезова, мир меняется, быстро развиваются технологии. "Не исключаю, что пройдет немного времени, и тема пассажирского "сверхзвука" вернется в повестку. Перспективные исследования в этой области идут постоянно", - заключил он. Вице-премьер РФ Виталий Савельев в ноябре прошлого года говорил о планах России вернуться к созданию сверхзвукового пассажирского самолета. НИЦ "Институт имени Н. Е. Жуковского" в апреле 2025 года впервые в мире провел испытания интеллектуальных технологий для сверхзвукового гражданского самолета. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в пятницу, 22 августа, в 10.00.
https://1prime.ru/20250821/samolet-861026299.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/05/860329693_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_2b763aab08bbeec7ebe9e89968fd7464.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, сергей чемезов, виталий савельев, ростех
Бизнес, РОССИЯ, Сергей Чемезов, Виталий Савельев, Ростех
15:00 21.08.2025
 
Россия знает, как сделать сверхзвуковой лайнер, заявил Чемезов

Глава "Ростеха" Чемезов: Россия знает, как сделать сверхзвуковой лайнер

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов перед заседанием Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества. 24 июня 2019
Генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов перед заседанием Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества. 24 июня 2019 - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Россия знает, как сделать сверхзвуковой пассажирский самолет, однако он очень дорог в эксплуатации и на сегодняшний день спроса на него нет, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
"Мы знаем, как его сделать, у нас все для этого есть. Вопрос в целесообразности создания такой машины. Сверхзвуковой самолет из-за особенностей конструкции, в частности двигателей, является очень дорогим. Также у него крайне дорогая стоимость эксплуатации", - сказал Чемезов, вспомнив в этом контексте летавший больше четверти века британо-французский сверхзвуковой пассажирский лайнер "Конкорд".
"Конкорд", к примеру, прозвали самолетом для богатых из-за запредельной цены билетов. Поэтому на сегодняшний день для самолетов подобного класса просто не видно гарантированной рыночной ниши", - отметил глава "Ростеха".
Впрочем, по словам Чемезова, мир меняется, быстро развиваются технологии. "Не исключаю, что пройдет немного времени, и тема пассажирского "сверхзвука" вернется в повестку. Перспективные исследования в этой области идут постоянно", - заключил он.
Вице-премьер РФ Виталий Савельев в ноябре прошлого года говорил о планах России вернуться к созданию сверхзвукового пассажирского самолета. НИЦ "Институт имени Н. Е. Жуковского" в апреле 2025 года впервые в мире провел испытания интеллектуальных технологий для сверхзвукового гражданского самолета.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в пятницу, 22 августа, в 10.00.
Самолет МС-21 - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
Чемезов оценил комфорт МС-21 по сравнению с Airbus и Boeing
09:16
 
БизнесРОССИЯСергей ЧемезовВиталий СавельевРостех
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала