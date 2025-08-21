https://1prime.ru/20250821/chemezov-861047251.html
Россия знает, как сделать сверхзвуковой лайнер, заявил Чемезов
Россия знает, как сделать сверхзвуковой лайнер, заявил Чемезов - 21.08.2025, ПРАЙМ
Россия знает, как сделать сверхзвуковой лайнер, заявил Чемезов
Россия знает, как сделать сверхзвуковой пассажирский самолет, однако он очень дорог в эксплуатации и на сегодняшний день спроса на него нет, рассказал в... | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T15:00+0300
2025-08-21T15:00+0300
2025-08-21T15:00+0300
бизнес
россия
сергей чемезов
виталий савельев
ростех
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/05/860329693_0:0:2865:1612_1920x0_80_0_0_ef5db3e4106259a5e2536fd9ae9ceb13.jpg
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Россия знает, как сделать сверхзвуковой пассажирский самолет, однако он очень дорог в эксплуатации и на сегодняшний день спроса на него нет, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. "Мы знаем, как его сделать, у нас все для этого есть. Вопрос в целесообразности создания такой машины. Сверхзвуковой самолет из-за особенностей конструкции, в частности двигателей, является очень дорогим. Также у него крайне дорогая стоимость эксплуатации", - сказал Чемезов, вспомнив в этом контексте летавший больше четверти века британо-французский сверхзвуковой пассажирский лайнер "Конкорд". "Конкорд", к примеру, прозвали самолетом для богатых из-за запредельной цены билетов. Поэтому на сегодняшний день для самолетов подобного класса просто не видно гарантированной рыночной ниши", - отметил глава "Ростеха". Впрочем, по словам Чемезова, мир меняется, быстро развиваются технологии. "Не исключаю, что пройдет немного времени, и тема пассажирского "сверхзвука" вернется в повестку. Перспективные исследования в этой области идут постоянно", - заключил он. Вице-премьер РФ Виталий Савельев в ноябре прошлого года говорил о планах России вернуться к созданию сверхзвукового пассажирского самолета. НИЦ "Институт имени Н. Е. Жуковского" в апреле 2025 года впервые в мире провел испытания интеллектуальных технологий для сверхзвукового гражданского самолета. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в пятницу, 22 августа, в 10.00.
https://1prime.ru/20250821/samolet-861026299.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/05/860329693_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_2b763aab08bbeec7ebe9e89968fd7464.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, сергей чемезов, виталий савельев, ростех
Бизнес, РОССИЯ, Сергей Чемезов, Виталий Савельев, Ростех
Россия знает, как сделать сверхзвуковой лайнер, заявил Чемезов
Глава "Ростеха" Чемезов: Россия знает, как сделать сверхзвуковой лайнер
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Россия знает, как сделать сверхзвуковой пассажирский самолет, однако он очень дорог в эксплуатации и на сегодняшний день спроса на него нет, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
"Мы знаем, как его сделать, у нас все для этого есть. Вопрос в целесообразности создания такой машины. Сверхзвуковой самолет из-за особенностей конструкции, в частности двигателей, является очень дорогим. Также у него крайне дорогая стоимость эксплуатации", - сказал Чемезов, вспомнив в этом контексте летавший больше четверти века британо-французский сверхзвуковой пассажирский лайнер "Конкорд".
"Конкорд", к примеру, прозвали самолетом для богатых из-за запредельной цены билетов. Поэтому на сегодняшний день для самолетов подобного класса просто не видно гарантированной рыночной ниши", - отметил глава "Ростеха".
Впрочем, по словам Чемезова, мир меняется, быстро развиваются технологии. "Не исключаю, что пройдет немного времени, и тема пассажирского "сверхзвука" вернется в повестку. Перспективные исследования в этой области идут постоянно", - заключил он.
Вице-премьер РФ Виталий Савельев в ноябре прошлого года говорил о планах России вернуться к созданию сверхзвукового пассажирского самолета. НИЦ "Институт имени Н. Е. Жуковского" в апреле 2025 года впервые в мире провел испытания интеллектуальных технологий для сверхзвукового гражданского самолета.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в пятницу, 22 августа, в 10.00.
Чемезов оценил комфорт МС-21 по сравнению с Airbus и Boeing