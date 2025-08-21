https://1prime.ru/20250821/chemezov-861047251.html

Россия знает, как сделать сверхзвуковой лайнер, заявил Чемезов

Россия знает, как сделать сверхзвуковой лайнер, заявил Чемезов - 21.08.2025, ПРАЙМ

Россия знает, как сделать сверхзвуковой лайнер, заявил Чемезов

Россия знает, как сделать сверхзвуковой пассажирский самолет, однако он очень дорог в эксплуатации и на сегодняшний день спроса на него нет, рассказал в... | 21.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-21T15:00+0300

2025-08-21T15:00+0300

2025-08-21T15:00+0300

бизнес

россия

сергей чемезов

виталий савельев

ростех

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/05/860329693_0:0:2865:1612_1920x0_80_0_0_ef5db3e4106259a5e2536fd9ae9ceb13.jpg

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Россия знает, как сделать сверхзвуковой пассажирский самолет, однако он очень дорог в эксплуатации и на сегодняшний день спроса на него нет, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. "Мы знаем, как его сделать, у нас все для этого есть. Вопрос в целесообразности создания такой машины. Сверхзвуковой самолет из-за особенностей конструкции, в частности двигателей, является очень дорогим. Также у него крайне дорогая стоимость эксплуатации", - сказал Чемезов, вспомнив в этом контексте летавший больше четверти века британо-французский сверхзвуковой пассажирский лайнер "Конкорд". "Конкорд", к примеру, прозвали самолетом для богатых из-за запредельной цены билетов. Поэтому на сегодняшний день для самолетов подобного класса просто не видно гарантированной рыночной ниши", - отметил глава "Ростеха". Впрочем, по словам Чемезова, мир меняется, быстро развиваются технологии. "Не исключаю, что пройдет немного времени, и тема пассажирского "сверхзвука" вернется в повестку. Перспективные исследования в этой области идут постоянно", - заключил он. Вице-премьер РФ Виталий Савельев в ноябре прошлого года говорил о планах России вернуться к созданию сверхзвукового пассажирского самолета. НИЦ "Институт имени Н. Е. Жуковского" в апреле 2025 года впервые в мире провел испытания интеллектуальных технологий для сверхзвукового гражданского самолета. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в пятницу, 22 августа, в 10.00.

https://1prime.ru/20250821/samolet-861026299.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, сергей чемезов, виталий савельев, ростех