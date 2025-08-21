Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ОАК работает над укороченной версией МС-21 - 21.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250821/chemezov-861049114.html
ОАК работает над укороченной версией МС-21
ОАК работает над укороченной версией МС-21 - 21.08.2025, ПРАЙМ
ОАК работает над укороченной версией МС-21
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") работает над укороченной версией МС-21, до конца 2025 года ожидается эскизно-технический... | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T15:23+0300
2025-08-21T15:23+0300
экономика
россия
сергей чемезов
антон алиханов
денис мантуров
ростех
оак
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861048115_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_82a9448cd0d9d65ea7e0a75ab8e9edbc.jpg
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") работает над укороченной версией МС-21, до конца 2025 года ожидается эскизно-технический проект, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. "Специалисты ОАК уже работают над ним (укороченным МС-21 - ред.). До конца года ждем эскизно-технический проект. Дальше слово за государством, должны быть решены вопросы финансирования. После этого начнется разработка рабочей конструкторской документации. Преемственность с текущей версией МС-21-310, конечно, сохранится, поэтому должно получиться быстрее – нам не придется создавать самолет с "нуля", - сообщил Чемезов. Эта модель будет отличаться более коротким фюзеляжем. Уменьшится количество кресел – со 175 у МС-21-310 до примерно 153. Цифра примерная, так как окончательный облик еще не определен. Чемезов подчеркнул, что укороченные МС-21 будут востребованы у авиакомпаний. У перевозчиков будет выбор между длинной и короткой версиями. Оба варианта будут дополнять друг друга в зависимости от задач перевозчиков и экономики конкретных маршрутов. Минпромторг РФ намечает на 2026 год научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по укороченному МС-21, сообщал в июле глава министерства Антон Алиханов, однако сроки, по его словам, озвучивать пока преждевременно. В сентябре прошлого года первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщал, что российский самолет МС-21 может получить дополнительную укороченную версию: с уменьшенным на одну секцию фюзеляжем. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в пятницу, 22 августа, в 10.00.
https://1prime.ru/20250821/chemezov-861047251.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861048115_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7306ff8699c9404f078d1ac094397f53.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сергей чемезов, антон алиханов, денис мантуров, ростех, оак, минпромторг
Экономика, РОССИЯ, Сергей Чемезов, Антон Алиханов, Денис Мантуров, Ростех, ОАК, Минпромторг
15:23 21.08.2025
 
ОАК работает над укороченной версией МС-21

Чемезов: ОАК работает над укороченной версией МС-21 до конца 2025 года

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМакет российского среднемагистрального узкофюзеляжного пассажирского самолёта МС-21-300, представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Макет российского среднемагистрального узкофюзеляжного пассажирского самолёта МС-21-300, представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") работает над укороченной версией МС-21, до конца 2025 года ожидается эскизно-технический проект, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
"Специалисты ОАК уже работают над ним (укороченным МС-21 - ред.). До конца года ждем эскизно-технический проект. Дальше слово за государством, должны быть решены вопросы финансирования. После этого начнется разработка рабочей конструкторской документации. Преемственность с текущей версией МС-21-310, конечно, сохранится, поэтому должно получиться быстрее – нам не придется создавать самолет с "нуля", - сообщил Чемезов.
Эта модель будет отличаться более коротким фюзеляжем. Уменьшится количество кресел – со 175 у МС-21-310 до примерно 153. Цифра примерная, так как окончательный облик еще не определен.
Чемезов подчеркнул, что укороченные МС-21 будут востребованы у авиакомпаний. У перевозчиков будет выбор между длинной и короткой версиями. Оба варианта будут дополнять друг друга в зависимости от задач перевозчиков и экономики конкретных маршрутов.
Минпромторг РФ намечает на 2026 год научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по укороченному МС-21, сообщал в июле глава министерства Антон Алиханов, однако сроки, по его словам, озвучивать пока преждевременно.
В сентябре прошлого года первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщал, что российский самолет МС-21 может получить дополнительную укороченную версию: с уменьшенным на одну секцию фюзеляжем.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в пятницу, 22 августа, в 10.00.
Генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов перед заседанием Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества. 24 июня 2019 - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
Россия знает, как сделать сверхзвуковой лайнер, заявил Чемезов
15:00
 
ЭкономикаРОССИЯСергей ЧемезовАнтон АлихановДенис МантуровРостехОАКМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала