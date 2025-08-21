Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Число сделок на рынке элитной аренды Москвы в июле сократилось на 11% - 21.08.2025
Число сделок на рынке элитной аренды Москвы в июле сократилось на 11%
Число сделок на рынке элитной аренды Москвы в июле сократилось на 11% - 21.08.2025, ПРАЙМ
Число сделок на рынке элитной аренды Москвы в июле сократилось на 11%
Количество сделок на рынке элитной аренды Москвы в июле 2025 года сократилось на 11% по сравнению с июлем прошлого года, сообщили РИА Недвижимость в агентстве... | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T05:26+0300
2025-08-21T05:26+0300
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Количество сделок на рынке элитной аренды Москвы в июле 2025 года сократилось на 11% по сравнению с июлем прошлого года, сообщили РИА Недвижимость в агентстве "Intermark Аренда". "Количество сделок на рынке элитной аренды Москвы по сравнению с июлем прошлого года сократилось на 11%. Сроки экспозиции элитных квартир вернулись к норме и снова составляют 1,5-2 месяца против 2 недель годом ранее. При этом отмечается рост активности сделок на небольшие элитные квартиры, площадью до 50 квадратных метров со стороны молодой аудитории. Ставки аренды стабилизировались, но прошедший ажиотаж не смог не отразиться на рынке – за год стоимость аренды элитной квартиры демонстрирует прирост в 11%", - подсчитали там. По данным агентства, несмотря на снижение темпов совершения сделок, активность арендаторов на данном рынке не упала. "Хотя мы и наблюдаем спад в количестве совершаемых на рынке элитной аренды сделок, но активность арендаторов остается на том же уровне. Опытные арендаторы видят постепенный прирост предложения и отсутствие дефицита и могут позволить себе выбирать квартиру в более спокойном темпе. Такая активность формирует отложенный спрос, который мы увидим уже в августе и сентябре", - отметила генеральный директор "Interarmk Аренда" Елена Куликова. Кроме того, ставки предлагаемых в аренду элитных квартир в пересчете за квадратный метр, по данным "Intermark Аренда", за год увеличились на 11%. При этом средневзвешенный бюджет предложения на рынке высокобюджетной аренды столицы на начало августа составляет 478 тысяч рублей в месяц, что на 3% выше, чем годом ранее. Такая ситуация вызвана снижением средней площади предлагаемых лотов на 6%. Самые дорогие элитные квартиры расположены в районе Фрунзенская и Хамовники, где средняя стоимость аренды составляет 544 тысячи рублей и 522 100 рублей в месяц соответственно, уточнили в агентстве.
05:26 21.08.2025
 
Число сделок на рынке элитной аренды Москвы в июле сократилось на 11%

"Intermark Аренда": количество сделок на рынке элитной аренды Москвы сократилось на 11%

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Количество сделок на рынке элитной аренды Москвы в июле 2025 года сократилось на 11% по сравнению с июлем прошлого года, сообщили РИА Недвижимость в агентстве "Intermark Аренда".
"Количество сделок на рынке элитной аренды Москвы по сравнению с июлем прошлого года сократилось на 11%. Сроки экспозиции элитных квартир вернулись к норме и снова составляют 1,5-2 месяца против 2 недель годом ранее. При этом отмечается рост активности сделок на небольшие элитные квартиры, площадью до 50 квадратных метров со стороны молодой аудитории. Ставки аренды стабилизировались, но прошедший ажиотаж не смог не отразиться на рынке – за год стоимость аренды элитной квартиры демонстрирует прирост в 11%", - подсчитали там.
По данным агентства, несмотря на снижение темпов совершения сделок, активность арендаторов на данном рынке не упала.
"Хотя мы и наблюдаем спад в количестве совершаемых на рынке элитной аренды сделок, но активность арендаторов остается на том же уровне. Опытные арендаторы видят постепенный прирост предложения и отсутствие дефицита и могут позволить себе выбирать квартиру в более спокойном темпе. Такая активность формирует отложенный спрос, который мы увидим уже в августе и сентябре", - отметила генеральный директор "Interarmk Аренда" Елена Куликова.
Кроме того, ставки предлагаемых в аренду элитных квартир в пересчете за квадратный метр, по данным "Intermark Аренда", за год увеличились на 11%. При этом средневзвешенный бюджет предложения на рынке высокобюджетной аренды столицы на начало августа составляет 478 тысяч рублей в месяц, что на 3% выше, чем годом ранее. Такая ситуация вызвана снижением средней площади предлагаемых лотов на 6%.
Самые дорогие элитные квартиры расположены в районе Фрунзенская и Хамовники, где средняя стоимость аренды составляет 544 тысячи рублей и 522 100 рублей в месяц соответственно, уточнили в агентстве.
 
