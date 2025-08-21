https://1prime.ru/20250821/davlenie-861041552.html
Пушков предположил, что могут использовать США для давления на Киев
Пушков предположил, что могут использовать США для давления на Киев - 21.08.2025, ПРАЙМ
Пушков предположил, что могут использовать США для давления на Киев
Если администрация президента США Дональда Трампа использует данные о коррупции в руководстве Украины, то это может стать весомым аргументом в разрешении... | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T13:09+0300
2025-08-21T13:09+0300
2025-08-21T13:09+0300
политика
сша
украина
алексей пушков
коррупция на украине
https://cdnn.1prime.ru/img/77714/12/777141265_0:118:1500:962_1920x0_80_0_0_984930afd071ffc8c713ba3d7ef9051f.jpg
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Если администрация президента США Дональда Трампа использует данные о коррупции в руководстве Украины, то это может стать весомым аргументом в разрешении украинского конфликта, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. "Если администрация Трампа задействует (или уже задействовала?) имеющиеся у нее данные о коррупции в киевской верхушке в качестве рычага давления на Украину, то это очень весомый аргумент в "большой игре" вокруг урегулирования кризиса. Диспозиция на шахматной доске может заметно измениться не в пользу Киева", - написал Пушков в своём телеграм-канале. Верховная рада Украины 22 июля поддержала инициированный партией "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Зеленский подписал документ. После того как по всей стране вспыхнули протесты, он заявил, что согласовал противоположную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях документ о возвращении независимости НАБУ и САП. В этот же день он был подписан и Зеленским.
https://1prime.ru/20250821/sammit-861028245.html
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77714/12/777141265_30:0:1470:1080_1920x0_80_0_0_df315b596d495835b40a622ac02c94bc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, алексей пушков, коррупция на украине
Политика, США, УКРАИНА, Алексей Пушков, коррупция на Украине
Пушков предположил, что могут использовать США для давления на Киев
Пушков: США для давления на Украину могут использовать данные о коррупции в стране
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Если администрация президента США Дональда Трампа использует данные о коррупции в руководстве Украины, то это может стать весомым аргументом в разрешении украинского конфликта, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"Если администрация Трампа задействует (или уже задействовала?) имеющиеся у нее данные о коррупции в киевской верхушке в качестве рычага давления на Украину, то это очень весомый аргумент в "большой игре" вокруг урегулирования кризиса. Диспозиция на шахматной доске может заметно измениться не в пользу Киева", - написал Пушков в своём телеграм-канале.
Верховная рада Украины 22 июля поддержала инициированный партией "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Зеленский подписал документ. После того как по всей стране вспыхнули протесты, он заявил, что согласовал противоположную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях документ о возвращении независимости НАБУ и САП. В этот же день он был подписан и Зеленским.
Венгрия готова провести саммит "Россия-США-Украина"