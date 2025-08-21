Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Globaltrans провел делистинг ГДР с международной биржи Астаны - 21.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250821/delisting-861051527.html
Globaltrans провел делистинг ГДР с международной биржи Астаны
Globaltrans провел делистинг ГДР с международной биржи Астаны - 21.08.2025, ПРАЙМ
Globaltrans провел делистинг ГДР с международной биржи Астаны
Globaltrans провел делистинг своих глобальных депозитарных расписок (ГДР) с международной биржи Астаны (Astana International Exchange Limited, AIX), сообщила... | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T16:15+0300
2025-08-21T16:15+0300
россия
гдр
астана
globaltrans
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861051375_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_093076ff5df305bde1fee506bc7256d4.jpg
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Globaltrans провел делистинг своих глобальных депозитарных расписок (ГДР) с международной биржи Астаны (Astana International Exchange Limited, AIX), сообщила компания. Globaltrans 21 июля сообщил, что подал заявления о делистинге ГДР с международной биржи Астаны. Компания тогда указывала, что при одобрении AIX делистинг вступит в силу 21 августа 2025 года, а 4 августа станет последним днем торгов на этой бирже. О получении одобрения биржи Globaltrans сообщил 23 июля. "Globaltrans Investment PLC объявляет сегодня о вступлении в силу добровольного делистинга своих глобальных депозитарных расписок из официального списка, который ведет международная биржа Астаны", - говорится в сообщении компании. Globaltrans ранее отмечал, что заявка на делистинг была подана в соответствии с решением совета директоров компании от 21 июля, в котором учитывалась продажа дочерних предприятий компании. "После делистинга все ГДР компании останутся в обращении, но будут некотируемыми. Держатели ГДР могут продолжать владеть своими ГДР и торговать ими, если это возможно, в рамках внебиржевых сделок, организованных через своего брокера/депозитария в соответствии с правилами и процедурами клиринговых систем и депозитарного банка", - пишет Globaltrans в четверг. Международная биржа Астаны с 22 октября 2024 года допустила ГДР Globaltrans к листингу и торгам. Globaltrans в марте 2025 года сообщал о планах продажи его железнодорожных активов российской "КСП Капитал Управление Активами", управляющей закрытым паевым инвестиционным фондом "Трансатлант", за 766,8 миллиона долларов. В апреле компания опубликовала информацию о передаче этих активов новому собственнику. Globaltrans в начале апреля приводил следующие данные о своих акционерах: National City Nominees Limited владеет 37,84%, у Onyx Investments LTD DMCC и Marigold Investments Ltd - по 11,54%, у Aqniet Holding Group ltd - 13,43%, у KSP Capital Asset Management Limited Liability Company - 10,87%, у Litten Investments Ltd DMCC - 5,08%.
https://1prime.ru/20250806/delisting-860376132.html
гдр
астана
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861051375_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c3728d67ba682d7fd03be50539dad7dd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, гдр, астана, globaltrans
РОССИЯ, ГДР, Астана, Globaltrans
16:15 21.08.2025
 
Globaltrans провел делистинг ГДР с международной биржи Астаны

Globaltrans провел делистинг глобальных депозитарных расписок с биржи Астаны

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛюди гуляют у монумента "Астана-Байтерек" на бульваре Нуржол в Астане
Люди гуляют у монумента Астана-Байтерек на бульваре Нуржол в Астане - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Globaltrans провел делистинг своих глобальных депозитарных расписок (ГДР) с международной биржи Астаны (Astana International Exchange Limited, AIX), сообщила компания.
Globaltrans 21 июля сообщил, что подал заявления о делистинге ГДР с международной биржи Астаны. Компания тогда указывала, что при одобрении AIX делистинг вступит в силу 21 августа 2025 года, а 4 августа станет последним днем торгов на этой бирже. О получении одобрения биржи Globaltrans сообщил 23 июля.
"Globaltrans Investment PLC объявляет сегодня о вступлении в силу добровольного делистинга своих глобальных депозитарных расписок из официального списка, который ведет международная биржа Астаны", - говорится в сообщении компании.
Globaltrans ранее отмечал, что заявка на делистинг была подана в соответствии с решением совета директоров компании от 21 июля, в котором учитывалась продажа дочерних предприятий компании.
"После делистинга все ГДР компании останутся в обращении, но будут некотируемыми. Держатели ГДР могут продолжать владеть своими ГДР и торговать ими, если это возможно, в рамках внебиржевых сделок, организованных через своего брокера/депозитария в соответствии с правилами и процедурами клиринговых систем и депозитарного банка", - пишет Globaltrans в четверг.
Международная биржа Астаны с 22 октября 2024 года допустила ГДР Globaltrans к листингу и торгам.
Globaltrans в марте 2025 года сообщал о планах продажи его железнодорожных активов российской "КСП Капитал Управление Активами", управляющей закрытым паевым инвестиционным фондом "Трансатлант", за 766,8 миллиона долларов. В апреле компания опубликовала информацию о передаче этих активов новому собственнику.
Globaltrans в начале апреля приводил следующие данные о своих акционерах: National City Nominees Limited владеет 37,84%, у Onyx Investments LTD DMCC и Marigold Investments Ltd - по 11,54%, у Aqniet Holding Group ltd - 13,43%, у KSP Capital Asset Management Limited Liability Company - 10,87%, у Litten Investments Ltd DMCC - 5,08%.
Вывеска на здании Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
Fix Price провел делистинг ГДР с Мосбиржи и "СПБ биржи"
6 августа, 11:40
 
РОССИЯГДРАстанаGlobaltrans
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала