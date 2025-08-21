Globaltrans провел делистинг ГДР с международной биржи Астаны

https://1prime.ru/20250821/delisting-861051527.html
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Globaltrans провел делистинг своих глобальных депозитарных расписок (ГДР) с международной биржи Астаны (Astana International Exchange Limited, AIX), сообщила компания. Globaltrans 21 июля сообщил, что подал заявления о делистинге ГДР с международной биржи Астаны. Компания тогда указывала, что при одобрении AIX делистинг вступит в силу 21 августа 2025 года, а 4 августа станет последним днем торгов на этой бирже. О получении одобрения биржи Globaltrans сообщил 23 июля. "Globaltrans Investment PLC объявляет сегодня о вступлении в силу добровольного делистинга своих глобальных депозитарных расписок из официального списка, который ведет международная биржа Астаны", - говорится в сообщении компании. Globaltrans ранее отмечал, что заявка на делистинг была подана в соответствии с решением совета директоров компании от 21 июля, в котором учитывалась продажа дочерних предприятий компании. "После делистинга все ГДР компании останутся в обращении, но будут некотируемыми. Держатели ГДР могут продолжать владеть своими ГДР и торговать ими, если это возможно, в рамках внебиржевых сделок, организованных через своего брокера/депозитария в соответствии с правилами и процедурами клиринговых систем и депозитарного банка", - пишет Globaltrans в четверг. Международная биржа Астаны с 22 октября 2024 года допустила ГДР Globaltrans к листингу и торгам. Globaltrans в марте 2025 года сообщал о планах продажи его железнодорожных активов российской "КСП Капитал Управление Активами", управляющей закрытым паевым инвестиционным фондом "Трансатлант", за 766,8 миллиона долларов. В апреле компания опубликовала информацию о передаче этих активов новому собственнику. Globaltrans в начале апреля приводил следующие данные о своих акционерах: National City Nominees Limited владеет 37,84%, у Onyx Investments LTD DMCC и Marigold Investments Ltd - по 11,54%, у Aqniet Holding Group ltd - 13,43%, у KSP Capital Asset Management Limited Liability Company - 10,87%, у Litten Investments Ltd DMCC - 5,08%.
