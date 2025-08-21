https://1prime.ru/20250821/dengi-861026620.html
Россиянам рассказали, как получить от государства 350 тысяч рублей
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Россияне могут получить до 350 тысяч рублей, заключив с государством социальный контракт, напомнил в беседе с "Газетой.ru" кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин."Ключевая ценность данного инструмента в том, что он не только тактически оказывает поддержку, но и дает положительное воздействие на формирование устойчивых доходов в будущем", — рассказал он.Эксперт указал, что при заключении соцконтракта получатель выплат должен будет выполнять следующие обязательные мероприятия: искать работы, проходить профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность, вести личное подсобное хозяйство или осуществлять иные действия, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации.Балынин подчеркнул, что выплаты могут осуществляться как ежемесячно, так и единовременно за весь период действия соцконтракта.Социальный контракт — соглашение между соцзащитой и гражданами России с уровнем дохода менее установленного прожиточного минимума. Программа господдержки направлена на улучшение условий жизни малоимущих граждан. Ее основные цели: поиск работы, повышение квалификации, открытие своего дела или подсобного хозяйства.С начала года почти 104 тысячи человек прошли тестирование на цифровой платформе МСП.РФ для получения соцконтракта для запуска бизнеса.
