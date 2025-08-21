https://1prime.ru/20250821/dom-861017506.html
Белый дом ответил на вопрос об обсуждении урегулирования на Украине
Белый дом ответил на вопрос об обсуждении урегулирования на Украине - 21.08.2025, ПРАЙМ
Белый дом ответил на вопрос об обсуждении урегулирования на Украине
Администрация президента США Дональда Трампа не считает, что дальнейшее обсуждение вопросов урегулирования конфликта на Украине отвечает американским интересам
ВАШИНГТОН, 21 авг - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа не считает, что дальнейшее обсуждение вопросов урегулирования конфликта на Украине отвечает американским интересам, заявили в Белом доме.
"Дальнейшее публичное обсуждение этих вопросов (урегулирования на Украине - ред.) не отвечает национальным интересам", - цитирует заявление Белого дома телеканал Fox News.
Трамп во вторник заявлял о подготовке к встрече между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя с его участием. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что в ходе телефонного разговора в ночь на вторник по московскому времени Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
Белый дом ответил на вопрос об обсуждении урегулирования на Украине
Белый дом: дальнейшее обсуждение урегулирования на Украине не отвечает интересам США
ВАШИНГТОН, 21 авг - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа не считает, что дальнейшее обсуждение вопросов урегулирования конфликта на Украине отвечает американским интересам, заявили в Белом доме.
"Дальнейшее публичное обсуждение этих вопросов (урегулирования на Украине - ред.) не отвечает национальным интересам", - цитирует заявление Белого дома телеканал Fox News.
Трамп во вторник заявлял о подготовке к встрече между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя с его участием. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что в ходе телефонного разговора в ночь на вторник по московскому времени Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.