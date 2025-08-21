Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили создать сеть легальных криптовалютных обменников - 21.08.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили создать сеть легальных криптовалютных обменников
В Госдуме предложили создать сеть легальных криптовалютных обменников
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев, Ярослав Самылин и Георгий Арапов направили обращение главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с предложением создать в РФ сеть легальных криптовалютных обменников с физическим присутствием, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Представляется целесообразным рассмотреть возможность создания сети легальных криптовалютных обменников с физическим присутствием и чёткими требованиями к их работе. Предлагается предусмотреть обязательное минимальное требование к размеру уставного капитала таких компаний, что позволит обеспечить финансовую устойчивость участников рынка", - сказано в документе. Также в нем подчеркивается, что реализация инициативы позволит существенно снизить долю нелегального оборота криптовалют, укрепить доверие граждан к финансовым институтам и обеспечить государство инструментами контроля за денежными потоками. "Прошу Вас, уважаемая Эльвира Сахипзадовна, поручить профильным департаментам Банка России проработать вопрос о создании механизма лицензирования легальных криптовалютных обменников с физическим присутствием", - говорится в документе. Авторы отмечают, что создание сети лицензированных обменников даст гражданам возможность совершать операции легально и безопасно, при этом снизив риск мошенничества и вовлечения в криминальные схемы.
финансы, россия, банки, банк россия, госдума
Финансы, РОССИЯ, Банки, банк Россия, Госдума
18:45 21.08.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев, Ярослав Самылин и Георгий Арапов направили обращение главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с предложением создать в РФ сеть легальных криптовалютных обменников с физическим присутствием, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Представляется целесообразным рассмотреть возможность создания сети легальных криптовалютных обменников с физическим присутствием и чёткими требованиями к их работе. Предлагается предусмотреть обязательное минимальное требование к размеру уставного капитала таких компаний, что позволит обеспечить финансовую устойчивость участников рынка", - сказано в документе.
Также в нем подчеркивается, что реализация инициативы позволит существенно снизить долю нелегального оборота криптовалют, укрепить доверие граждан к финансовым институтам и обеспечить государство инструментами контроля за денежными потоками.
"Прошу Вас, уважаемая Эльвира Сахипзадовна, поручить профильным департаментам Банка России проработать вопрос о создании механизма лицензирования легальных криптовалютных обменников с физическим присутствием", - говорится в документе.
Авторы отмечают, что создание сети лицензированных обменников даст гражданам возможность совершать операции легально и безопасно, при этом снизив риск мошенничества и вовлечения в криминальные схемы.
ЦБ обсудит возможность создавать ПИФы для инвестиций в криптовалюту
24 июля, 13:35
