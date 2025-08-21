Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-08-21T17:20+0300
2025-08-21T17:20+0300
общество
россия
башкирия
верховный суд
МОСКВА, 21 августа - ПРАЙМ. Верховный суд России разъяснил, в чем отличие получения взятки от отката, как указано в постановлении судебной коллегии по уголовным делам, с которым ознакомилось РИА Новости. Суд разбирал дело чиновника из Башкортостана Дима Муслимова, который незаконно предоставлял подчиненным финансовую помощь, часть которой они возвращали ему. Суд признал Муслимова виновным в коррупции и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы. Защита чиновника обратилась в Верховный суд с целью оспорить приговор, и суд действительно обнаружил в деле нарушения."Суть получения взятки заключается в том, что должностное лицо получает от других лиц заведомо незаконное материальное вознаграждение за свое служебное поведение или в связи с занимаемой должностью", - сказано в определении. Суд отметил, что в действиях чиновника имелись признаки злоупотребления служебными полномочиями. Однако факт взятки отсутствовал, так как чиновник не создавал подчиненным преград, не угрожал их уволить и, получив средства, не предоставлял никакого покровительства."Установлено лишь то, что перед изданием приказов на получение материальной помощи оговаривалось вернуть часть денег их руководителю Муслимову, то есть, всеми лицами осознавался лишь факт разделения полученных денег без каких-либо условий выполнения действий (бездействий) должностного характера", - решил суд. Он отменил решение и направил дело на пересмотр.
башкирия
общество , россия, башкирия, верховный суд
Общество , РОССИЯ, БАШКИРИЯ, Верховный суд
17:20 21.08.2025
 
Верховный суд объяснил, чем взятка отличается от отката

Верховный суд России объяснил отличия взятки от отката

МОСКВА, 21 августа - ПРАЙМ. Верховный суд России разъяснил, в чем отличие получения взятки от отката, как указано в постановлении судебной коллегии по уголовным делам, с которым ознакомилось РИА Новости.
Суд разбирал дело чиновника из Башкортостана Дима Муслимова, который незаконно предоставлял подчиненным финансовую помощь, часть которой они возвращали ему. Суд признал Муслимова виновным в коррупции и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы.
Защита чиновника обратилась в Верховный суд с целью оспорить приговор, и суд действительно обнаружил в деле нарушения.
"Суть получения взятки заключается в том, что должностное лицо получает от других лиц заведомо незаконное материальное вознаграждение за свое служебное поведение или в связи с занимаемой должностью", - сказано в определении.
Суд отметил, что в действиях чиновника имелись признаки злоупотребления служебными полномочиями. Однако факт взятки отсутствовал, так как чиновник не создавал подчиненным преград, не угрожал их уволить и, получив средства, не предоставлял никакого покровительства.
"Установлено лишь то, что перед изданием приказов на получение материальной помощи оговаривалось вернуть часть денег их руководителю Муслимову, то есть, всеми лицами осознавался лишь факт разделения полученных денег без каких-либо условий выполнения действий (бездействий) должностного характера", - решил суд.
Он отменил решение и направил дело на пересмотр.
