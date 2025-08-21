Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже перешла к снижению

https://1prime.ru/20250821/ekonomika-861054820.html

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже в четверг перешла к снижению после четырех дней непрерывного роста, в то же время марка Аи-92 обновила ценовой максимум, свидетельствуют данные торгов. Цена на бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России за торговый день подорожала на 0,21% - до 72 663 рублей за тонну. Бензин Аи-95 подешевел на 1,11% - до 81 342 рублей за тонну. Биржевая стоимость обеих марок практически непрерывно растет все лето. В августе они обе обновили ценовые рекорды, державшиеся с сентября 2023 года. Тонна летнего дизельного топлива в четверг подорожала на 0,2% - до 61 129 рублей за тонну. Цена на сжиженные углеводородные газы (СУГи) подскочила на 5,44% - до 20 789 рублей за тонну. Мазут подорожал на 0,83%, до 23 756 рублей за тонну. Вице-премьер России Александр Новак поддержал предложение Минэнерго о продлении на сентябрь полного запрета на вывоз бензина из страны, сообщило на прошлой неделе правительство. А эмбарго для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) предлагается продлить до конца октября. Также кабмин поручил Минэнерго и Минфину РФ до 10 сентября представить предложения, как увеличить диапазон отклонения биржевых цен на топливо от индикативных задним числом, с 1 августа, следует из протокола совещания у Новака, с которым ознакомилось РИА Новости. Тогда нефтяные компании продолжат получить бюджетные выплаты, несмотря на рост стоимости топлива. Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей действует с 1 марта, а в конце июля запрет был распространен и на крупных производителей нефтепродуктов. Ограничения введены для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ и будут действовать до 31 августа включительно.

