МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Тюменский застройщик "Страна Девелопмент" войдет в проект застройки Рижского грузового двора в Москве, сообщили РИА Недвижимость в компании. Ранее в профильных телеграм-каналах появилась информация, что "Страна Девелопмент" покупает Рижский грузовой двор у "РЖД-Недвижимости". "Подтверждаем партнерство девелопера "Новая эра", которого на рынок выводит "РЖД-недвижимость", и "Страны Девелопмент", - прокомментировали информацию в тюменской компании, не сообщив дополнительных деталей. Рижский грузовой двор занимает 20,6 гектара в районе Марьина Роща, на пересечении Третьего транспортного кольца и Проспекта Мира. В рамках редевелопмента территории планируется построить около 700 тысяч квадратных метров недвижимости, включая примерно 260 тысяч "квадратов" жилья.
