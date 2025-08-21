Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Страна Девелопмент" войдет в проект застройки Рижского грузового двора - 21.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250821/ekonomika-861056543.html
"Страна Девелопмент" войдет в проект застройки Рижского грузового двора
"Страна Девелопмент" войдет в проект застройки Рижского грузового двора - 21.08.2025, ПРАЙМ
"Страна Девелопмент" войдет в проект застройки Рижского грузового двора
Тюменский застройщик "Страна Девелопмент" войдет в проект застройки Рижского грузового двора в Москве, сообщили РИА Недвижимость в компании. | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T17:43+0300
2025-08-21T17:43+0300
недвижимость
бизнес
россия
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861056164_0:27:512:315_1920x0_80_0_0_b13e179b95dd6f62a078997b3a6425e2.jpg
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Тюменский застройщик "Страна Девелопмент" войдет в проект застройки Рижского грузового двора в Москве, сообщили РИА Недвижимость в компании. Ранее в профильных телеграм-каналах появилась информация, что "Страна Девелопмент" покупает Рижский грузовой двор у "РЖД-Недвижимости". "Подтверждаем партнерство девелопера "Новая эра", которого на рынок выводит "РЖД-недвижимость", и "Страны Девелопмент", - прокомментировали информацию в тюменской компании, не сообщив дополнительных деталей. Рижский грузовой двор занимает 20,6 гектара в районе Марьина Роща, на пересечении Третьего транспортного кольца и Проспекта Мира. В рамках редевелопмента территории планируется построить около 700 тысяч квадратных метров недвижимости, включая примерно 260 тысяч "квадратов" жилья.
https://1prime.ru/20250819/rossiya-860933014.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861056164_28:0:484:342_1920x0_80_0_0_4b8497302c7a1515b4e2d1c483dcec59.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
недвижимость, бизнес, россия, москва
Недвижимость, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА
17:43 21.08.2025
 
"Страна Девелопмент" войдет в проект застройки Рижского грузового двора

"Страна Девелопмент" войдет в проект застройки Рижского грузового двора в Москве

© РИА Новости . Кривобок РусланСтройка
Стройка - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
Стройка. Архивное фото
© РИА Новости . Кривобок Руслан
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Тюменский застройщик "Страна Девелопмент" войдет в проект застройки Рижского грузового двора в Москве, сообщили РИА Недвижимость в компании.
Ранее в профильных телеграм-каналах появилась информация, что "Страна Девелопмент" покупает Рижский грузовой двор у "РЖД-Недвижимости".
"Подтверждаем партнерство девелопера "Новая эра", которого на рынок выводит "РЖД-недвижимость", и "Страны Девелопмент", - прокомментировали информацию в тюменской компании, не сообщив дополнительных деталей.
Рижский грузовой двор занимает 20,6 гектара в районе Марьина Роща, на пересечении Третьего транспортного кольца и Проспекта Мира. В рамках редевелопмента территории планируется построить около 700 тысяч квадратных метров недвижимости, включая примерно 260 тысяч "квадратов" жилья.
Строительство здания - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
В НОСТРОЙ оценили идею сократить долю мигрантов в строительстве
19 августа, 17:16
 
НедвижимостьБизнесРОССИЯМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала