Новак обсудил с Развожаевым безопасность энергокомплекса Севастополя - 21.08.2025
Новак обсудил с Развожаевым безопасность энергокомплекса Севастополя
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак и губернатор Севастополя Михаил Развожаев обсудили вопросы модернизации, обеспечения безопасности энергетического комплекса и надежного топливоснабжения региона, сообщила пресс-служба кабмина. Новак в четверг совершил рабочую поездку в Севастополь, где провел рабочую встречу с Развожаевым, принял участие в церемонии подключения дома многодетной семьи к газоснабжению в рамках программы социальной догазификации, а также ознакомился с ходом строительства объектов энерго- и теплоснабжения Севастополя. "На двусторонней встрече вице-премьер и губернатор Севастополя обсудили задачи социально-экономического развития субъекта, вопросы модернизации, обеспечения безопасности энергетического комплекса и надёжного топливоснабжения региона", - говорится в сообщении. Развожаев доложил вице-премьеру о ходе программы социальной догазификации в Севастополе. На текущий момент в городе заключено более 3 800 договоров на присоединение к газу, в том числе 862 договора на газификацию в садовых некоммерческих товариществах (СНТ). Новак также принял участие в церемонии подачи газа в дом многодетной семьи. По заявке граждан на льготных условиях были проведены работы внутри земельного участка и предоставлено газоиспользующее оборудование. За 2023-2025 годы с заявителями льготной категории в Севастополе заключено 440 договоров, 207 из которых - в этом году. Программа социальной газификации (или догазификации) была запущена в 2021 году, благодаря ей у домовладений появилась возможность бесплатно провести газ до границ своих участков в населенных пунктах, расположенных в сельской местности. Программа предполагает постепенный рост уровня газификации в стране с 71% домовладений в 2020 году до 82,9% в 2030 году, а также реализацию ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных районах. В 2022 году программа социальной газификации стала бессрочной.
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак и губернатор Севастополя Михаил Развожаев обсудили вопросы модернизации, обеспечения безопасности энергетического комплекса и надежного топливоснабжения региона, сообщила пресс-служба кабмина.
Новак в четверг совершил рабочую поездку в Севастополь, где провел рабочую встречу с Развожаевым, принял участие в церемонии подключения дома многодетной семьи к газоснабжению в рамках программы социальной догазификации, а также ознакомился с ходом строительства объектов энерго- и теплоснабжения Севастополя.
"На двусторонней встрече вице-премьер и губернатор Севастополя обсудили задачи социально-экономического развития субъекта, вопросы модернизации, обеспечения безопасности энергетического комплекса и надёжного топливоснабжения региона", - говорится в сообщении.
Развожаев доложил вице-премьеру о ходе программы социальной догазификации в Севастополе. На текущий момент в городе заключено более 3 800 договоров на присоединение к газу, в том числе 862 договора на газификацию в садовых некоммерческих товариществах (СНТ).
Новак также принял участие в церемонии подачи газа в дом многодетной семьи. По заявке граждан на льготных условиях были проведены работы внутри земельного участка и предоставлено газоиспользующее оборудование. За 2023-2025 годы с заявителями льготной категории в Севастополе заключено 440 договоров, 207 из которых - в этом году.
Программа социальной газификации (или догазификации) была запущена в 2021 году, благодаря ей у домовладений появилась возможность бесплатно провести газ до границ своих участков в населенных пунктах, расположенных в сельской местности. Программа предполагает постепенный рост уровня газификации в стране с 71% домовладений в 2020 году до 82,9% в 2030 году, а также реализацию ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных районах. В 2022 году программа социальной газификации стала бессрочной.
