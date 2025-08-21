https://1prime.ru/20250821/ekonomika-861058670.html

"Новиком" и "Синара - транспортные машины" подписали кредитное соглашение

2025-08-21T18:15+0300

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Банк "Новиком" и "Синара - транспортные машины" подписали кредитное соглашение на 10 миллиардов рублей, сообщила кредитная организация. "Новиком" (входит в холдинг "РТ-Финанс" - центр финансовых компетенций госкорпорации "Ростех") заключил кредитное соглашение с "Синара - транспортные машины" (СТМ) - дивизиональным машиностроительным холдингом группы "Синара", - говорится в сообщении. Отмечается, что банк окажет финансовое содействие партнеру в разработке и производстве инновационной продукции, которая важна для достижения технологического суверенитета России в транспортном машиностроении. Сумма кредитного соглашения составила 10 миллиардов рублей. Развитие сотрудничества "Новикома" и СТМ позволит увеличить объемы финансирования предприятий холдинга, масштабировать программы развития и расширения производственных мощностей, разработки и внедрения новых технологий. В сообщении подчеркнули, что сотрудничество компаний активно развивается с 2023 года. Банк уже финансирует проект по созданию и модернизации серийного производства магистральных и маневровых локомотивов, реализуемый Людиновским тепловозостроительным заводом (входит в структуру СТМ). "Сегодня СТМ ставит перед собой амбициозные задачи по созданию новейших отечественных электропоездов, локомотивов, путевых машин, городских трамваев и электробусов. Государство доверило холдингу воплощение в жизнь проекта первого в России высокоскоростного поезда. "Новиком" с большим воодушевлением оказывает финансовое содействие партнеру в разработке инновационных решений в сфере транспортного машиностроения, укреплении производственной базы, повышении качества жизни миллионов граждан страны", - отметил заместитель председателя правления банка Алексей Кузнецов.

