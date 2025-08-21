Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
18:15 21.08.2025
 
"Новиком" и "Синара - транспортные машины" подписали кредитное соглашение

Банк "Новиком" и СТМ подписали кредитное соглашение на 10 миллиардов рублей

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтенд холдинга "Синара - Транспортные Машины" на Международной промышленной выставке
Стенд холдинга Синара - Транспортные Машины на Международной промышленной выставке - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
Стенд холдинга "Синара - Транспортные Машины" на Международной промышленной выставке. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Банк "Новиком" и "Синара - транспортные машины" подписали кредитное соглашение на 10 миллиардов рублей, сообщила кредитная организация.
"Новиком" (входит в холдинг "РТ-Финанс" - центр финансовых компетенций госкорпорации "Ростех") заключил кредитное соглашение с "Синара - транспортные машины" (СТМ) - дивизиональным машиностроительным холдингом группы "Синара", - говорится в сообщении.
Отмечается, что банк окажет финансовое содействие партнеру в разработке и производстве инновационной продукции, которая важна для достижения технологического суверенитета России в транспортном машиностроении. Сумма кредитного соглашения составила 10 миллиардов рублей.
Развитие сотрудничества "Новикома" и СТМ позволит увеличить объемы финансирования предприятий холдинга, масштабировать программы развития и расширения производственных мощностей, разработки и внедрения новых технологий.
В сообщении подчеркнули, что сотрудничество компаний активно развивается с 2023 года. Банк уже финансирует проект по созданию и модернизации серийного производства магистральных и маневровых локомотивов, реализуемый Людиновским тепловозостроительным заводом (входит в структуру СТМ).
"Сегодня СТМ ставит перед собой амбициозные задачи по созданию новейших отечественных электропоездов, локомотивов, путевых машин, городских трамваев и электробусов. Государство доверило холдингу воплощение в жизнь проекта первого в России высокоскоростного поезда. "Новиком" с большим воодушевлением оказывает финансовое содействие партнеру в разработке инновационных решений в сфере транспортного машиностроения, укреплении производственной базы, повышении качества жизни миллионов граждан страны", - отметил заместитель председателя правления банка Алексей Кузнецов.
