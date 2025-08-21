Российский рынок акций снизился на 1,95 процента

https://1prime.ru/20250821/ekonomika-861061021.html
21.08.2025

Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга снизился на 1,95%, следует из данных Московской биржи.
2025-08-21T18:53+0300
2025-08-21T18:53+0300
2025-08-21T18:56+0300
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга снизился на 1,95%, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,95%, до 2 883,5 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,16%, до 1 190,63 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,13%, до 1 131,85 пункта.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,95%, до 2 883,5 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,16%, до 1 190,63 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,13%, до 1 131,85 пункта.
