Российский рынок акций снизился на 1,95 процента

Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга снизился на 1,95%, следует из данных Московской биржи. | 21.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга снизился на 1,95%, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,95%, до 2 883,5 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,16%, до 1 190,63 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,13%, до 1 131,85 пункта.

