В ФРГ призвали созвать комиссию по расследованию подрыва "Северных потоков" - 21.08.2025
В ФРГ призвали созвать комиссию по расследованию подрыва "Северных потоков"
В ФРГ призвали созвать комиссию по расследованию подрыва "Северных потоков" - 21.08.2025, ПРАЙМ
В ФРГ призвали созвать комиссию по расследованию подрыва "Северных потоков"
Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт после ареста подозреваемого в организации диверсии на "Северных... | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T19:15+0300
2025-08-21T19:15+0300
БЕРЛИН, 21 авг - ПРАЙМ. Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт после ареста подозреваемого в организации диверсии на "Северных потоков" гражданина Украины призвала созвать в немецком парламенте комиссию по расследованию подрыва, Владимир Зеленский должен предстать перед ней для дачи показаний. Ранее генпрокуратура Германии сообщила, что в Италии по её ордеру был арестован 49-летний мужчина по подозрению в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток". "Нам нужна парламентская комиссия по расследованию атаки на "Северные потоки". Этот акт государственного терроризма должен наконец быть последовательно расследован", - написала политик на своей странице в соцсети X. По словам Вагенкнехт, нелепо предполагать, что задержанный и его сообщники действовали без поддержки со стороны украинского руководства и тогдашней администрации Байдена в США. "Зеленский должен дать показания перед комиссией бундестага. Абсурдно, что Германия тратит многие миллиарды на помощь Украине, но никогда так и не потребовала от Зеленского объяснений. Также должен быть поднят вопрос о возможных компенсациях", - добавила она. Арестованного Сергея К. подозревают в координации диверсии на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" в 2022 году. Уточняется, что украинца подозревают в соучастии в организации взрыва, в антиконституционной диверсии, а также в разрушении сооружений. Согласно ордеру на арест, Сергею К. вменяют то, что он входил в группу лиц, которые в сентябре 2022 года вблизи острова Борнхольм установили взрывные устройства на газопроводах "Северный поток 1" "Северный поток 2". После экстрадиции из Италии подозреваемый будет доставлен к следственному судье Федерального суда Германии. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
19:15 21.08.2025
 
В ФРГ призвали созвать комиссию по расследованию подрыва "Северных потоков"

Лидер партии ССВ призвала созвать комиссию по расследованию подрыва "Северных потоков"

© Danish Defence ЧП на "Северных потоках"
ЧП на Северных потоках
ЧП на "Северных потоках". Архивное фото
© Danish Defence
БЕРЛИН, 21 авг - ПРАЙМ. Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт после ареста подозреваемого в организации диверсии на "Северных потоков" гражданина Украины призвала созвать в немецком парламенте комиссию по расследованию подрыва, Владимир Зеленский должен предстать перед ней для дачи показаний.
Ранее генпрокуратура Германии сообщила, что в Италии по её ордеру был арестован 49-летний мужчина по подозрению в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток".
"Нам нужна парламентская комиссия по расследованию атаки на "Северные потоки". Этот акт государственного терроризма должен наконец быть последовательно расследован", - написала политик на своей странице в соцсети X.
По словам Вагенкнехт, нелепо предполагать, что задержанный и его сообщники действовали без поддержки со стороны украинского руководства и тогдашней администрации Байдена в США.
"Зеленский должен дать показания перед комиссией бундестага. Абсурдно, что Германия тратит многие миллиарды на помощь Украине, но никогда так и не потребовала от Зеленского объяснений. Также должен быть поднят вопрос о возможных компенсациях", - добавила она.
Арестованного Сергея К. подозревают в координации диверсии на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" в 2022 году. Уточняется, что украинца подозревают в соучастии в организации взрыва, в антиконституционной диверсии, а также в разрушении сооружений.
Согласно ордеру на арест, Сергею К. вменяют то, что он входил в группу лиц, которые в сентябре 2022 года вблизи острова Борнхольм установили взрывные устройства на газопроводах "Северный поток 1" "Северный поток 2". После экстрадиции из Италии подозреваемый будет доставлен к следственному судье Федерального суда Германии.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Комплекс подготовки и транспортировки газа - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
Эксперт назвал санкции ЕС против "Северного потока" "показушными"
18 июля, 15:35
 
