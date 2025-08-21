https://1prime.ru/20250821/ekonomika-861061611.html

В ФРГ призвали созвать комиссию по расследованию подрыва "Северных потоков"

В ФРГ призвали созвать комиссию по расследованию подрыва "Северных потоков" - 21.08.2025, ПРАЙМ

В ФРГ призвали созвать комиссию по расследованию подрыва "Северных потоков"

Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт после ареста подозреваемого в организации диверсии на "Северных... | 21.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-21T19:15+0300

2025-08-21T19:15+0300

2025-08-21T19:15+0300

газ

мировая экономика

германия

украина

италия

владимир зеленский

дмитрий песков

северный поток - 2

https://cdnn.1prime.ru/img/84031/80/840318006_0:25:1146:670_1920x0_80_0_0_45dafa2bb9199755798d82748ec84085.jpg

БЕРЛИН, 21 авг - ПРАЙМ. Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт после ареста подозреваемого в организации диверсии на "Северных потоков" гражданина Украины призвала созвать в немецком парламенте комиссию по расследованию подрыва, Владимир Зеленский должен предстать перед ней для дачи показаний. Ранее генпрокуратура Германии сообщила, что в Италии по её ордеру был арестован 49-летний мужчина по подозрению в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток". "Нам нужна парламентская комиссия по расследованию атаки на "Северные потоки". Этот акт государственного терроризма должен наконец быть последовательно расследован", - написала политик на своей странице в соцсети X. По словам Вагенкнехт, нелепо предполагать, что задержанный и его сообщники действовали без поддержки со стороны украинского руководства и тогдашней администрации Байдена в США. "Зеленский должен дать показания перед комиссией бундестага. Абсурдно, что Германия тратит многие миллиарды на помощь Украине, но никогда так и не потребовала от Зеленского объяснений. Также должен быть поднят вопрос о возможных компенсациях", - добавила она. Арестованного Сергея К. подозревают в координации диверсии на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" в 2022 году. Уточняется, что украинца подозревают в соучастии в организации взрыва, в антиконституционной диверсии, а также в разрушении сооружений. Согласно ордеру на арест, Сергею К. вменяют то, что он входил в группу лиц, которые в сентябре 2022 года вблизи острова Борнхольм установили взрывные устройства на газопроводах "Северный поток 1" "Северный поток 2". После экстрадиции из Италии подозреваемый будет доставлен к следственному судье Федерального суда Германии. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://1prime.ru/20250718/sanktsii-859677696.html

германия

украина

италия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, мировая экономика, германия, украина, италия, владимир зеленский, дмитрий песков, северный поток - 2