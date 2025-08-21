В ФРГ призвали созвать комиссию по расследованию подрыва "Северных потоков"
© Danish Defence ЧП на "Северных потоках"
© Danish Defence
БЕРЛИН, 21 авг - ПРАЙМ. Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт после ареста подозреваемого в организации диверсии на "Северных потоков" гражданина Украины призвала созвать в немецком парламенте комиссию по расследованию подрыва, Владимир Зеленский должен предстать перед ней для дачи показаний.
"Нам нужна парламентская комиссия по расследованию атаки на "Северные потоки". Этот акт государственного терроризма должен наконец быть последовательно расследован", - написала политик на своей странице в соцсети X.
По словам Вагенкнехт, нелепо предполагать, что задержанный и его сообщники действовали без поддержки со стороны украинского руководства и тогдашней администрации Байдена в США.
Арестованного Сергея К. подозревают в координации диверсии на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" в 2022 году. Уточняется, что украинца подозревают в соучастии в организации взрыва, в антиконституционной диверсии, а также в разрушении сооружений.
Согласно ордеру на арест, Сергею К. вменяют то, что он входил в группу лиц, которые в сентябре 2022 года вблизи острова Борнхольм установили взрывные устройства на газопроводах "Северный поток 1" "Северный поток 2". После экстрадиции из Италии подозреваемый будет доставлен к следственному судье Федерального суда Германии.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.