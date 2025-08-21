https://1prime.ru/20250821/ekonomika-861063861.html

Биржи Европы закрылись без четкой динамики

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг закрылись без четкой динамики после публикации макростатистики по еврозоне, свидетельствуют данные бирж. По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,23% - до 9 309,2 пункта, французский CAC 40 опустился на 0,44% - до 7 938,29 пункта, немецкий DAX поднялся на 0,07% - до 24 293,34 пункта. Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в августе неожиданно вырос - до 51,1 пункта с 50,9 пункта в июле. Показатель достиг максимума чуть более чем за год. PMI в сфере услуг стран европейского валютного блока опустился до 50,7 пункта с 51 пунктов в июле, прогноз составлял 50,8 пункта. А индекс деловой активности в промышленности вырос до самого высокого значения за три года и два месяца - 50,5 пункта после 49,8 пункта в июле. Аналитики ожидали показатель на уровне 49,5 пункта. Кроме того, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг Германии, по предварительной оценке, поднялся до 50,9 пункта с 50,6 пункта в июле вместо ожидавшегося снижения. Композитный PMI Франции увеличился до 49,8 пункта с 48,6 пункта в июле, что стало самым высоким значением за год.

