Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржи Европы закрылись без четкой динамики - 21.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250821/ekonomika-861063861.html
Биржи Европы закрылись без четкой динамики
Биржи Европы закрылись без четкой динамики - 21.08.2025, ПРАЙМ
Биржи Европы закрылись без четкой динамики
Основные фондовые индексы Европы в четверг закрылись без четкой динамики после публикации макростатистики по еврозоне, свидетельствуют данные бирж. | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T19:46+0300
2025-08-21T19:46+0300
рынок
индексы
торги
европа
германия
франция
dax
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/83081/37/830813797_0:32:3077:1763_1920x0_80_0_0_b810995ad26acfaee377e827aafd43cb.jpg
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг закрылись без четкой динамики после публикации макростатистики по еврозоне, свидетельствуют данные бирж. По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,23% - до 9 309,2 пункта, французский CAC 40 опустился на 0,44% - до 7 938,29 пункта, немецкий DAX поднялся на 0,07% - до 24 293,34 пункта. Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в августе неожиданно вырос - до 51,1 пункта с 50,9 пункта в июле. Показатель достиг максимума чуть более чем за год. PMI в сфере услуг стран европейского валютного блока опустился до 50,7 пункта с 51 пунктов в июле, прогноз составлял 50,8 пункта. А индекс деловой активности в промышленности вырос до самого высокого значения за три года и два месяца - 50,5 пункта после 49,8 пункта в июле. Аналитики ожидали показатель на уровне 49,5 пункта. Кроме того, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг Германии, по предварительной оценке, поднялся до 50,9 пункта с 50,6 пункта в июле вместо ожидавшегося снижения. Композитный PMI Франции увеличился до 49,8 пункта с 48,6 пункта в июле, что стало самым высоким значением за год.
https://1prime.ru/20250821/evro-861037904.html
европа
германия
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83081/37/830813797_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_3b34b3707afde97bddc11c1ef4cb44ff.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, индексы, торги, европа, германия, франция, dax, мировая экономика
Рынок, Индексы, Торги, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ, DAX, Мировая экономика
19:46 21.08.2025
 
Биржи Европы закрылись без четкой динамики

Биржи Европы закрылись разнонаправленно на фоне макростатистики по еврозоне

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанк"Монета номиналом 1 евро и банкноты евро различного номинала
Монета номиналом 1 евро и банкноты евро различного номинала - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
"Монета номиналом 1 евро и банкноты евро различного номинала. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг закрылись без четкой динамики после публикации макростатистики по еврозоне, свидетельствуют данные бирж.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,23% - до 9 309,2 пункта, французский CAC 40 опустился на 0,44% - до 7 938,29 пункта, немецкий DAX поднялся на 0,07% - до 24 293,34 пункта.
Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в августе неожиданно вырос - до 51,1 пункта с 50,9 пункта в июле. Показатель достиг максимума чуть более чем за год.
PMI в сфере услуг стран европейского валютного блока опустился до 50,7 пункта с 51 пунктов в июле, прогноз составлял 50,8 пункта. А индекс деловой активности в промышленности вырос до самого высокого значения за три года и два месяца - 50,5 пункта после 49,8 пункта в июле. Аналитики ожидали показатель на уровне 49,5 пункта.
Кроме того, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг Германии, по предварительной оценке, поднялся до 50,9 пункта с 50,6 пункта в июле вместо ожидавшегося снижения. Композитный PMI Франции увеличился до 49,8 пункта с 48,6 пункта в июле, что стало самым высоким значением за год.
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
Курс евро к доллару растет после публикации сильной статистики по еврозоне
11:59
 
РынокИндексыТоргиЕВРОПАГЕРМАНИЯФРАНЦИЯDAXМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала