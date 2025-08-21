https://1prime.ru/20250821/ekonomika-861064300.html

Минфин предложил унифицировать отчетность автономных учреждений

Минфин предложил унифицировать отчетность автономных учреждений - 21.08.2025, ПРАЙМ

Минфин предложил унифицировать отчетность автономных учреждений

Минфин РФ подготовил проект постановления об оптимизации и унификации предоставления отчётности автономными учреждениями, сообщается на сайте министерства. | 21.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-21T19:59+0300

2025-08-21T19:59+0300

2025-08-21T19:59+0300

россия

общество

минфин

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567130_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_50d87e1da6a5673646f96c8c5266b02b.jpg

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Минфин РФ подготовил проект постановления об оптимизации и унификации предоставления отчётности автономными учреждениями, сообщается на сайте министерства. "Автономным учреждениям оптимизируют и унифицируют предоставление отчетности. Такой проект постановления подготовил Минфин России. Документ разработан в рамках комплексной работы по оптимизации и унификации отчетности, предоставляемой автономными учреждениями", - говорится в материалах на сайте. Проект постановления позволит освободить автономные учреждения от необходимости размещать отчеты о деятельности и об использовании закрепленного за ними имущества в средствах массовой информации, поясняет Минфин. "Ранее такие организации были обязаны публиковать аналогичные документы не только на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях, но и в СМИ. Исключение избыточных требований снизит бюрократическую и финансовую нагрузку на организации, а также на органы власти, утверждающие такую отчетность", - отмечается в материалах.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , минфин, бизнес