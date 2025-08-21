https://1prime.ru/20250821/ekonomika-861064300.html
Минфин предложил унифицировать отчетность автономных учреждений
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Минфин РФ подготовил проект постановления об оптимизации и унификации предоставления отчётности автономными учреждениями, сообщается на сайте министерства. "Автономным учреждениям оптимизируют и унифицируют предоставление отчетности. Такой проект постановления подготовил Минфин России. Документ разработан в рамках комплексной работы по оптимизации и унификации отчетности, предоставляемой автономными учреждениями", - говорится в материалах на сайте. Проект постановления позволит освободить автономные учреждения от необходимости размещать отчеты о деятельности и об использовании закрепленного за ними имущества в средствах массовой информации, поясняет Минфин. "Ранее такие организации были обязаны публиковать аналогичные документы не только на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях, но и в СМИ. Исключение избыточных требований снизит бюрократическую и финансовую нагрузку на организации, а также на органы власти, утверждающие такую отчетность", - отмечается в материалах.
