Россия предложила КНР создать совместную территорию развития

МОСКВА, 21 авг – ПРАЙМ. Замглавы Минвостокразвития Виталий Алтабаев предложил китайской стороне разработать межправительственное соглашение о создании совместной международной территории развития (МТОР), сообщили в ведомстве. В Telegram-канале Минвостокразвития отмечается, что 21 августа Алтабаев встретился с полномочным министром посольства Китайской Народной Республики Лю Цзюнем, стороны обсудили сотрудничество в рамках нового префрежима – международной территории опережающего развития. "(Замглавы Минвостокразвития – ред.) Виталий Алтабаев предложил подготовить межправсоглашение с Китаем о создании совместной МТОР… Господин Лю Цзюнь отметил, что Китай заинтересован в сотрудничестве в рамках МТОР и считает этот вариант перспективным для развития экономики Дальнего Востока", - говорится в сообщении. Уточняется, что также стороны обсудили Забайкальский зерновой терминал – первый железнодорожный терминал для перевалки зерна, бобовых и масленичных культур мощностью 8 миллионов тонн в год. Проект входит в перечень межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству и предполагает создание объектов логистики и организацию поставок в Китай. "Приглашаем китайскую сторону рассмотреть подготовку межправительственного соглашения по проекту Забайкальского зернового терминала, чтобы расширить инвестиционное сотрудничество в агропромышленной сфере", – приводятся в сообщении слова Алтабаева. Закон о МТОР направлен на создание в Дальневосточном федеральном округе благоприятных условий для международного сотрудничества и реализации совместных с иностранными партнерами инвестиционных проектов, стимулирование деятельности в сфере промышленности. МТОР будут создаваться по решению правительства РФ или на основании международных договоров. Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.
