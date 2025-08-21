https://1prime.ru/20250821/ekonomika-861069093.html

Мировое производство рафинированной меди выросло на 3,6 процента

2025-08-21T22:46+0300

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Мировое производство рафинированной меди в первом полугодии текущего года выросло на 3,6% в годовом выражении - до 14,212 миллиона тонн, следует из пресс-релиза Международной исследовательской группы по меди (ICSG). "Предварительные данные показывают, что мировое производство рафинированной меди увеличилось примерно на 3,6% в первой половине 2025 года", - сказано в сообщении. Отмечается, что рост обусловлен в основном наращиванием выпуска в Китае и Демократической Республике Конго, на долю которых в настоящее время приходится около 56% общего мирового производства. В обеих странах за отчетный период выпуск вырос примерно на 6,2% (Китай +6%, ДРК +6,5%). Мировое производство рафинированной меди без учета этих двух стран выросло примерно на 0,6%. Согласно представленной таблице, производство рафинированной меди за шесть месяцев составило 14,212 миллиона тонн против 13,716 миллиона тонн за аналогичный период прошлого года. Потребление рафинированной меди за отчетный период выросло на 4,8% - до 13,96 миллиона тонн. Таким образом, рынок "красного металла" по итогам первых шести месяцев 2025 года демонстрирует видимый профицит в размере около 251 тысячи тонн, следует из данных таблицы. При этом мировая добыча меди, по предварительным данным, увеличилась примерно на 2,7% - до 11,438 миллиона тонн. Средний уровень загрузки мощностей по переработке меди в мире снизился до 82,2% с 85,8% годом ранее, а мощностей по добыче – до 78,7% с 79,3%. Международная исследовательская группа по меди (ICSG) – автономная межправительственная организация, учрежденная в 1992 году. В нее входят 24 государства, а также Европейский союз, представляющий страны-производители и потребители меди. Штаб-квартира ICSG находится в Лиссабоне (Португалия).

