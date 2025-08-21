Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мировое производство рафинированной меди выросло на 3,6 процента - 21.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250821/ekonomika-861069093.html
Мировое производство рафинированной меди выросло на 3,6 процента
Мировое производство рафинированной меди выросло на 3,6 процента - 21.08.2025, ПРАЙМ
Мировое производство рафинированной меди выросло на 3,6 процента
Мировое производство рафинированной меди в первом полугодии текущего года выросло на 3,6% в годовом выражении - до 14,212 миллиона тонн, следует из пресс-релиза | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T22:46+0300
2025-08-21T22:46+0300
промышленность
китай
португалия
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861068957_0:454:2031:1596_1920x0_80_0_0_679e2cd77ac0bb49eed10ddc4047bd35.jpg
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Мировое производство рафинированной меди в первом полугодии текущего года выросло на 3,6% в годовом выражении - до 14,212 миллиона тонн, следует из пресс-релиза Международной исследовательской группы по меди (ICSG). "Предварительные данные показывают, что мировое производство рафинированной меди увеличилось примерно на 3,6% в первой половине 2025 года", - сказано в сообщении. Отмечается, что рост обусловлен в основном наращиванием выпуска в Китае и Демократической Республике Конго, на долю которых в настоящее время приходится около 56% общего мирового производства. В обеих странах за отчетный период выпуск вырос примерно на 6,2% (Китай +6%, ДРК +6,5%). Мировое производство рафинированной меди без учета этих двух стран выросло примерно на 0,6%. Согласно представленной таблице, производство рафинированной меди за шесть месяцев составило 14,212 миллиона тонн против 13,716 миллиона тонн за аналогичный период прошлого года. Потребление рафинированной меди за отчетный период выросло на 4,8% - до 13,96 миллиона тонн. Таким образом, рынок "красного металла" по итогам первых шести месяцев 2025 года демонстрирует видимый профицит в размере около 251 тысячи тонн, следует из данных таблицы. При этом мировая добыча меди, по предварительным данным, увеличилась примерно на 2,7% - до 11,438 миллиона тонн. Средний уровень загрузки мощностей по переработке меди в мире снизился до 82,2% с 85,8% годом ранее, а мощностей по добыче – до 78,7% с 79,3%. Международная исследовательская группа по меди (ICSG) – автономная межправительственная организация, учрежденная в 1992 году. В нее входят 24 государства, а также Европейский союз, представляющий страны-производители и потребители меди. Штаб-квартира ICSG находится в Лиссабоне (Португалия).
https://1prime.ru/20250821/tsb-861063012.html
китай
португалия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861068957_0:263:2031:1786_1920x0_80_0_0_3f14db26ca63f2e6a452489470576e1b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, китай, португалия, в мире
Промышленность, КИТАЙ, ПОРТУГАЛИЯ, В мире
22:46 21.08.2025
 
Мировое производство рафинированной меди выросло на 3,6 процента

Мировое производство рафинированной меди в первом полугодии выросло на 3,6%

© РИА Новости . Виктор Чернов | Перейти в медиабанкПроизводство меди. Архивное фото
Производство меди. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
Производство меди. Архивное фото. Архивное фото
© РИА Новости . Виктор Чернов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Мировое производство рафинированной меди в первом полугодии текущего года выросло на 3,6% в годовом выражении - до 14,212 миллиона тонн, следует из пресс-релиза Международной исследовательской группы по меди (ICSG).
"Предварительные данные показывают, что мировое производство рафинированной меди увеличилось примерно на 3,6% в первой половине 2025 года", - сказано в сообщении.
Отмечается, что рост обусловлен в основном наращиванием выпуска в Китае и Демократической Республике Конго, на долю которых в настоящее время приходится около 56% общего мирового производства. В обеих странах за отчетный период выпуск вырос примерно на 6,2% (Китай +6%, ДРК +6,5%). Мировое производство рафинированной меди без учета этих двух стран выросло примерно на 0,6%.
Согласно представленной таблице, производство рафинированной меди за шесть месяцев составило 14,212 миллиона тонн против 13,716 миллиона тонн за аналогичный период прошлого года. Потребление рафинированной меди за отчетный период выросло на 4,8% - до 13,96 миллиона тонн.
Таким образом, рынок "красного металла" по итогам первых шести месяцев 2025 года демонстрирует видимый профицит в размере около 251 тысячи тонн, следует из данных таблицы. При этом мировая добыча меди, по предварительным данным, увеличилась примерно на 2,7% - до 11,438 миллиона тонн.
Средний уровень загрузки мощностей по переработке меди в мире снизился до 82,2% с 85,8% годом ранее, а мощностей по добыче – до 78,7% с 79,3%.
Международная исследовательская группа по меди (ICSG) – автономная межправительственная организация, учрежденная в 1992 году. В нее входят 24 государства, а также Европейский союз, представляющий страны-производители и потребители меди. Штаб-квартира ICSG находится в Лиссабоне (Португалия).
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
ЦБ рассказал о росте кредита экономике в июле
Вчера, 19:33
 
ПромышленностьКИТАЙПОРТУГАЛИЯВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала