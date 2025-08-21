Белоруссия вводит лицензирование вывоза яблок

https://1prime.ru/20250821/ekonomika-861069268.html
МИНСК, 21 авг – ПРАЙМ. Белоруссия с 1 сентября на шесть месяцев вводит лицензирование вывоза яблок в целях обеспечения ими внутреннего рынка в межсезонный период, сообщила пресс-служба белорусского правительства. "Беларусь с 1 сентября 2025 года на шесть месяцев вводит лицензирование вывоза яблок. Соответствующее постановление подписал премьер", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в Telegram-канале правительства. Отмечается, что вывоз данной продукции вне зависимости от страны ее происхождения за пределы Белоруссии будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с минсельхозпродом, облисполкомами и Минским горисполкомом. "Решение о возможности выдачи такой лицензии будет приниматься уполномоченными органами исходя из оценки соотношения свободных ресурсов данной продукции в Республике Беларусь и потребности страны в ней на момент согласования лицензии", - говорится в сообщении. Поясняется, что постановление принято в целях обеспечения внутреннего рынка яблоками в межсезонный период в полном объеме.
