Белоруссия вводит лицензирование вывоза яблок - 21.08.2025
Белоруссия вводит лицензирование вывоза яблок
бизнес
белоруссия
в мире
МИНСК, 21 авг – ПРАЙМ. Белоруссия с 1 сентября на шесть месяцев вводит лицензирование вывоза яблок в целях обеспечения ими внутреннего рынка в межсезонный период, сообщила пресс-служба белорусского правительства. "Беларусь с 1 сентября 2025 года на шесть месяцев вводит лицензирование вывоза яблок. Соответствующее постановление подписал премьер", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в Telegram-канале правительства. Отмечается, что вывоз данной продукции вне зависимости от страны ее происхождения за пределы Белоруссии будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с минсельхозпродом, облисполкомами и Минским горисполкомом. "Решение о возможности выдачи такой лицензии будет приниматься уполномоченными органами исходя из оценки соотношения свободных ресурсов данной продукции в Республике Беларусь и потребности страны в ней на момент согласования лицензии", - говорится в сообщении. Поясняется, что постановление принято в целях обеспечения внутреннего рынка яблоками в межсезонный период в полном объеме.
белоруссия
бизнес, белоруссия, в мире
Бизнес, БЕЛОРУССИЯ, В мире
22:51 21.08.2025
 
Белоруссия вводит лицензирование вывоза яблок

Белоруссия с 1 сентября на шесть месяцев вводит лицензирование вывоза яблок

© flickr.com / ermakovФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
Флаг Белоруссии. Архивное фото
© flickr.com / ermakov
МИНСК, 21 авг – ПРАЙМ. Белоруссия с 1 сентября на шесть месяцев вводит лицензирование вывоза яблок в целях обеспечения ими внутреннего рынка в межсезонный период, сообщила пресс-служба белорусского правительства.
"Беларусь с 1 сентября 2025 года на шесть месяцев вводит лицензирование вывоза яблок. Соответствующее постановление подписал премьер", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в Telegram-канале правительства.
Отмечается, что вывоз данной продукции вне зависимости от страны ее происхождения за пределы Белоруссии будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с минсельхозпродом, облисполкомами и Минским горисполкомом.
"Решение о возможности выдачи такой лицензии будет приниматься уполномоченными органами исходя из оценки соотношения свободных ресурсов данной продукции в Республике Беларусь и потребности страны в ней на момент согласования лицензии", - говорится в сообщении.
Поясняется, что постановление принято в целях обеспечения внутреннего рынка яблоками в межсезонный период в полном объеме.
%Овощи и фрукты - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
В Австрии предложили отменить НДС на фрукты и овощи
7 августа, 12:16
 
БизнесБЕЛОРУССИЯВ мире
 
 
