Экс-глава "Жилфонда Барнаул" получила семь лет колонии за хищение - 21.08.2025, ПРАЙМ
Экс-глава "Жилфонда Барнаул" получила семь лет колонии за хищение
2025-08-21T06:48+0300
2025-08-21T06:48+0300
06:48 21.08.2025
 
Экс-глава "Жилфонда Барнаул" получила семь лет колонии за хищение

Экс-глава "Жилфонда Барнаул" получила семь лет колонии за хищение 121 миллиона рублей

БАРНАУЛ, 21 авг - ПРАЙМ. Суд приговорил бывшего руководителя "Жилфонд Барнаул" Людмилу Авдюхину, ранее экстрадированную из Аргентины, к семи годам колонии по делу о хищении на 121 миллиона рублей, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.
"Индустриальный районный суд города Барнаула Алтайского края вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего руководителя ООО "Жилфонд Барнаул" Людмилы Авдюхиной. Она признана виновной по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)… (Суд - ред) назначил ей наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 800 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Суд установил, что в период с 2021 по 2022 год Авдюхина под видом заключения договоров безвозмездного хранения совершила хищение денежных средств у 22 граждан, планирующих приобретение жилья.
"Также еще девять потерпевших передали ей якобы для участия в инвестиционных проектах свои сбережения. В результате жители региона лишились свыше 121 миллионов рублей", - отметила Антошкина.
Помощник прокурора напомнила, что после совершения преступлений в декабре 2022 года Авдюхина скрылась за границей. В рамках международно-правового сотрудничества органов прокуратуры в 2024 году ее экстрадировали из Аргентины.
 
