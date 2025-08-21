https://1prime.ru/20250821/elektroenergiya-861030632.html

"Эн+ Груп" снизила выработку электроэнергии в первом полугодии

"Эн+ Груп" в первом полугодии 2025 года снизила выработку электроэнергии на 15,5%, до 39,1 миллиарда кВт.ч, сообщила компания. | 21.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. "Эн+ Груп" в первом полугодии 2025 года снизила выработку электроэнергии на 15,5%, до 39,1 миллиарда кВт.ч, сообщила компания. "В 1-м полугодии 2025 года электростанции "Эн+" выработали 39,1 миллиарда кВт.ч (снижение на 15,5% год к году)", - говорится в сообщении. Отмечается, что выработка электроэнергии на ГЭС Ангарского каскада группы, куда входят Иркутская, Братская и Усть-Илимская ГЭС, снизилась на 28,2% по сравнению с прошлым годом и составила 20,4 миллиарда кВт.ч по причине экономии гидроресурсов перед предстоящим осенне-зимним периодом в условиях пониженной приточности в озеро Байкал (93% от нормы) и Братское водохранилище (88,2% от нормы). Суммарная выработка Красноярской ГЭС увеличилась на 3,5% и составила 9 миллиардов кВт.ч. Это связано с более ранним началом половодья, а также ростом уровня Красноярского водохранилища за счет увеличения притока. Выработка Абаканской солнечной электростанции (СЭС) в первом полугодии снизилась на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составила 3,2 миллиона кВт.ч. Выработка электроэнергии на теплоэлектростанциях (ТЭС) компании увеличилась на 6,2% и составила 9,6 миллиарда кВт.ч за счет загрузки станций по балансу ОЭС Сибири. Отпуск тепла снизился на 4% и составил 14,3 миллиона Гкал в результате повышения температуры воздуха в период отопительного сезона на 1,6 градуса Цельсия. "Эн+" - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,5 ГВт и алюминиевые производства мощностью 4,2 миллиона тонн в год (через контрольный пакет в "Русале").

