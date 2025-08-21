Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ермак назвал возможное место саммита с Россией
2025-08-21T12:56+0300
2025-08-21T12:56+0300
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Ватикан, Женева, Стамбул или Саудовская Аравия могут быть местом проведения потенциальной встречи Владимира Зеленского, Владимира Путина и Дональда Трампа, допустил глава офиса Зеленского Андрей Ермак в интервью газете Corriere della Sera.&quot;Мы пока не знаем. Разные места в списке: Женева, Стамбул, Ватикан, Саудовская Аравия&quot;, — ответил он на вопрос журналиста о возможном месте проведения встречи.Ермак подчеркнул, что Будапешт не рассматривается в качестве предпочтительного места, указав на невыполненное соглашение 1994 года.Во вторник Трамп заявил о подготовке встречи между Путиным и Зеленским, после чего может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Юрий Ушаков, помощник российского президента, сообщил, что в ходе телефонного разговора в ночь на вторник по московскому времени Путин и Трамп поддержали продолжение прямых переговоров между российскими и украинскими делегациями. В частности, обсуждали возможность повышения уровня представителей от украинской и российской сторон.В среду министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и открыта к работе в любых форматах. Однако он отметил, что Москва все еще не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более детального рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Также он подчеркнул, что потенциальная трехсторонняя встреча требует тщательной подготовки, чтобы не усугубить ситуацию.
12:56 21.08.2025
 
Ермак назвал возможное место саммита с Россией

Ермак назвал Женеву и Стамбул возможными местами встречи Зеленского и Путина

© РИА Новости . Сергей Гунеев
Глава офиса Зеленского Андрей Ермак
Глава офиса Зеленского Андрей Ермак
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Ватикан, Женева, Стамбул или Саудовская Аравия могут быть местом проведения потенциальной встречи Владимира Зеленского, Владимира Путина и Дональда Трампа, допустил глава офиса Зеленского Андрей Ермак в интервью газете Corriere della Sera.

"Мы пока не знаем. Разные места в списке: Женева, Стамбул, Ватикан, Саудовская Аравия", — ответил он на вопрос журналиста о возможном месте проведения встречи.

Владимир Зеленский
Зеленский высказался о статусе русского языка на Украине
12:50
Ермак подчеркнул, что Будапешт не рассматривается в качестве предпочтительного места, указав на невыполненное соглашение 1994 года.
Во вторник Трамп заявил о подготовке встречи между Путиным и Зеленским, после чего может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Юрий Ушаков, помощник российского президента, сообщил, что в ходе телефонного разговора в ночь на вторник по московскому времени Путин и Трамп поддержали продолжение прямых переговоров между российскими и украинскими делегациями. В частности, обсуждали возможность повышения уровня представителей от украинской и российской сторон.
В среду министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и открыта к работе в любых форматах. Однако он отметил, что Москва все еще не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более детального рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Также он подчеркнул, что потенциальная трехсторонняя встреча требует тщательной подготовки, чтобы не усугубить ситуацию.
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский рассказал, какие гарантии безопасности нужны Украине
11:10
 
